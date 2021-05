Zuria Vega protagonizará La Venganza de las Juanas de Netflix

Hace algunas semanas, corrió el rumor de que la actriz Zuria Vega podría haber formado parte de las cuatro protagonistas de "Vencer el Pasado", la nueva producción de Rosy Ocampo para Televisa; sin embargo, la actriz está enfocada en otros proyectos, como su participación en "La Venganza de las Juanas" de Netflix.

Durante la tercera semana del pasado mes de abril, fue que se dio a conocer que la hija del finado actor Gonzalo Vega, formará parte de los nuevos proyectos del gigante del streaming para este 2021 y en una publicación de Instagram de @netflixmuylatino, se le escucha decir: "Esto es lo que se viene para Netflix 2021 y y se lo quiero enseñar a todo el mundo" y mientras producción la llama a escena, asegura: "Primero lo primero".

Publicación que fue re-posteada por la propia Zuria Vega, para la que escribió: "NETFLIX 2021 #Repost @muynetflix with @make_repost... Esto es lo que se viene desde México ���� para Netflix en el resto del año... ¿Están listos? Here we go Juanas", mientras etiquetó a Renata Notni -quien ha confirmado su participación de la serie "Perfil Falso", Sofía Engberg, Juana Arias y Oka Giner.

Lee también: Cinco looks con los que Gaby Spanic conquistó como Ivana Dorantes

Así mismo, mencionó a las cuentas de Netflix, Muy Netflix, The Lemon Studios, Erica Sánchez y Fides Velasco, quienes son los responsables de llevar esta y otras historias a la pantalla chica.

"La Venganza de las Juanas, es una historia basada en la idea original del colombiano Bernardo Romero Pereiro "Las Juanas" (1997); que ha tenido dos remakes a lo largo de la historia de las telenovelas en México: "Las Juanas" (2004) de TV Azteca producida por Fides Velasco y Emila Lamothe; e "Hijas de las Luna" (2018) para Televisa, producida por Nicando Díaz.

Las cinco protagonistas serán Zuria Vega, Renta Notni, Oka Giner, Juana Arias y Sofía, Engberg, quienes sin saber que las une la misma sangre por parte de su padre, vivirán cientos de situaciones que las llevará a construir una familia al amparo del propio de su padre.

Lee también: Renata Notni protagonizará Perfil Falso, la nueva serie colombiana de Netflix

Pues entre tanto, esa será precisamente "La Venganza de las Juanas"; demostrarle a su padre que aunque hayan sido concebidas por cinco mujeres -parejas de su progenitor-, el lazo de la sangre será algo que las unirá para siempre.

Cabe señalar que como las hermanas que serán, todas las protgonistas son de cabello oscuro y de tez blanca, pues además del ADN que las une, serán sus características físicas, las que le confirme que son hermanas de sangre.