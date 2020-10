Zague habló como nunca del incidente que le costó su matrimonio

Recientemente el ex futbolista Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague en el mundo deportivo del fútbol, recordó las consecuencias que tuvo que enfrentar tras el divorcio de quien fuera su esposa por casi una década, la periodista Paola Rojas y madre de sus dos hijos.

Fue a través de una entrevista con el youtuber español Zabalive, que el también llamado Zaguiño, compartió cómo vivió el duelo de su divorcio tras haberse filtrado en redes sociales un vídeo muy personal del futbolista en el que mostraba sus partes íntimas.

Lo que sucedió además, un día antes de su participación en el programa de tv deportivo con motivo de la inaguración del Mundial de Rusia, 2018; por lo que le trajo al famosos bastantes problemas.

Al principio de la charla, Zabalive preguntó a Zague qué fue lo primero que le pasó por la mente cuando vio su vídeo íntimo viralizado, a lo que el ex futbolitsta respondió:

"Lo primero que pensé fue en mi esposa... mi ex esposa que es periodista una persona reconocida acá en México, se llama Paola Rojas, una mujer ejemplar, la madre de mis hijos que ha salido adelante desde muy joven para ganarse un espacio de respeto en este medio del periodismo, que es muy fuerte que es muy complejo. Lo primero que pensé fue en ella y en mis hijos…". explicó la figura de Fútbol, mientras se enteraba del hecho cuando se encontraba en una junta de trabajo.

Y mientras que hablaba sobre su vida profesional, Zague hizo referencia a que siempre ha tratado de llevar una vida impecable, que no es perfecto porque la perfección terrenal no existe, sólo Dios. Sin embargo, dijo que en su vida personal, también había tratado de llevar su vida por el buen camino; incluso aseguró que es católico de corazón y que nunca imaginó lo que se vendría para su vida.

"Yo no viví un tsunami en mi vida, yo viví un tifón; me costó en mi vida particular, me costó mi matrimonio, todo, pero yo sé perfectamente por qué se dieron esas cosas, acción reacción, y ahí va a quedar eso. Sufrí las consecuencias, se tiene que salir adelante, a mí me enseñaron así en la vida, te doblan pero no te tiran".

Y por supuesto, durante la charla, el ex futbolista de 53 años resaltó que la postura que tiene ante la vida le ha funcionado para continuar:

"Nadie es perfecto, todos nos equivocamos, pero si se pudiera eliminar ese hecho de mi vida pues por supuesto, sin duda alguna lo borraría", compartió el conductor del programa deportivo de TV Azteca.

Por otro lado, el ex esposo de Paola Rojas, contó cómo pudo salir del problema que le causó la filtración de dicho vídeo, cuyo nombre se viralizó como "Impresionanti", a dos años de su divorcio.

"Así ha sido como hoy en día he salido adelante, gracias a Dios, con la ayuda de mi gente cercana, de mis seres queridos, de mis hijos que los amo, tengo unos cuates".

Así mismo, el ex futbolista de origen brasileño destacó el apoyo que tuvo de sus compañeros de trabajo y su productor, quienes -dijo-, se portaron a la altura.

"Directamente estoy muy agradecido con Luis García y con Christian Martinoli, con el productor del programa ya que me apoyaron de manera incondicional, sin cuestionamientos. La primera persona que me enseña eso es Christian Martinoli, me llama me dice 'oye, ¿de qué se trata esto?', cuando yo veo la verdad sí me sacó el aire, pensaba que era una broma, no entendía… ahí empezó mi tifón a alterar mi vida en todos los sentidos hasta que gracias a Dios ya pasó", contó el fanático del equipo América, quien es de origen brasileño.

En cuanto al vídeo, Zague explicó que había sido resultado de un hackeo; pues tiene claro que hubo alguien que lo quiso perjudicar y lo logró.

"Eso fue una conspiración o un complot que trataron de hacer para sacar provecho de algo, porque no había necesidad. Yo creo, hablando francamente, a ti y a todos los que nos ven, que nos escuchan, que eso fue un complot porque lo sacaron un día antes del Mundial, de que México jugara contra Alemania, el juego inaugural del Mundial de Rusia. Por eso digo que fue una conspiración un complot de alguien, no sé si me quiso perjudicar, quiso sacar provecho", finalizó.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.