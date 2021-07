Yordi Rosado vomita al probar un taco de rata en plena transmisión en vivo

Bien dicen que los platillos exóticos no son para todos y Yordi Rosado aprendió esto a la mala y en plena transmisión en vivo del programa que conduce, luego de participar en una dinámica donde los participantes debían probar diferentes tipos de comida, él no pudo soportar uno en especial y casi vomita frente a todos.

El divertido momento, gracioso para los televidentes pero no tanto para el presentador de TV, se dio durante la emisión del programa “De noche con Yordi Rosado”, que se transmite por la señal de Unicable, donde tuvo que probar un taco de rata que le causó mucho asco.

El conductor de televisión no pudo evitar tener arcadas por el tipo de comida que estaba llevándose a la boca y casi vomita en plena transmisión en vivo, incluso, para evitarlo, dejó salir sus lágrimas y casi contagia a Itatí Cantoral, quien al ver a Yordi Rosado haciendo muecas, casi devuelve el estómago ahí mismo.

La carne de rata es muy popular en otras partes del mundo como China, pero en México y en la mayoría de los países occidentales no suele ser muy común, por lo que la población de estas zonas no está acostumbrada a engullirla, además que la imagen que se tiene de este animal está asociada a enfermedades y suciedad.

Quizá ahí la sensación que le provocó a Yordi Rosado probar este platillo durante una dinámica en la que tenía que elegir una caja, de tres, que contenía cada una comida exótica. En la primera había algo con tarántulas, en la segunda un preparado con alacranes y en la tercera, la que eligió, estaba el taco de rata.

Al conocer lo que tendría que comer, Yordi Rosado tardó unos minutos en animarse a probarlo pese a que el resto lo animaba a comer. Por fin, cuando se decidió a darle una mordida no pudo evitar hacer sus gestos de asco y tener el impulso de vomitar, incluso, hasta le acercaron un balde para evitar algún accidente.

Al verlo, Itatí Cantoral no pudo evitar sentirse igual y tuvo que alejarse un poco para poder despejarse y evitar vomitar en vivo, aunque a ella no le haya tocado probar ese bocado, que sin duda, causó el mismo efecto entre los televidentes.

La cuenta oficial de Instagram de “De noche con Yordi Rosado” compartió el video del momento justo es que el conductor de TV está a nada de devolver el estómago y además anuncia que para quienes no vieron el programa podrán observarlo en la repetición, la cual será transmitida en sábado a las 23 horas, tiempo del centro de México, por Unicable.

En la publicación, los fans de la emisión comentaron lo que les provocó la escena y muchos reconocieron que también tuvieron ganas de vomitar al ver los gestos de Yordi Rosado: “¡Guácala! Me hizo vomitar también”, “¡Horrible sección!”, “Jaaaaaaa, me hizo mi día, yo me muero de la risa”, fueron algunas de las reacciones.

