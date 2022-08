Yolanda Andrade se topa con Daniella Navarro y le dice sus ´verdades´ en vivo

La Casa de los Famosos se encuentra ya en la recta final y hoy lunes (08 agosto) se sabrás quién es el absoluto ganador, sin embargo, ayer (domingo) se vivieron intensos momentos durante la última gala del reality de Telemundo en donde Yolanda Andrade se topó con Daniella Navarro, a quien no dudó decirle todas sus ´verdades´ y de no ser por la intervención de Omar Chaparro y Héctor Sandarti las famosas se hubieran agarrado del chongo en pleno programa en vivo.

Recordemos que Yolanda Andrade forma parte del panel de críticos del reality de televisión al igual que los compañeros expulsados y Daniella Navarro fue la última en salir de La Casa de los Famosos por lo que se topó de frente con la presentadora del programa Montse & Joe, quien días antes la llamó minion.

“Qué bueno que ustedes estén aquí porque aquí se quedó otro tipo de persona… la minion esta, Daniella que es una malosa, esa mininon ahorita se va a prender pero vas a ver”, comenzó diciendo la conductora en aquella ocasión. Pero no fue todo, ya que expresó que si algún día le tocaba trabajar con la venezola no lo haría. “El día de mañana nosotros como el gremio… ojalá que nunca me toque trabajar con esta mujer porque no lo haré”.

Ante estás declaraciones, Daniella Navarro no dudó reclamarle a Yolanda Andrade tras estar cara a cara, sin embargo, los ánimos se calentaron y en el escenario se prendió fuego por lo que Omar Chaparro y Héctor Sandarti tuvieron que interveneir y separarlas, de no haber sido así, las famosas se hubieran agarrado del chongo en plena transmisión en vivo.

Cabe mencionar que los ánimos se encendieron cuando Héctor Sandarti cuestionó a la sinaloense si creía que la relación de Nacho Casano y Daniella Navarro iba a seguir una vez que el actor argentino estuviera fuera del reality, a lo que la conductora dijo no entender y aseguró "claro que no me importa, osea, por supuesto que no", dijo Andrade.

Acto seguido Navarro aseguró "hasta que descubro quién es Yolanda". Yolanda: "Mucho gusto, de lo que te estabas perdiendo", dijo Andrade. Pero la cosa no paró ahí, ya que las famosas se pusieron de pie y comenzaron a decirse hasta de lo que se iban a morir.

”No tengo ni la menor idea de quién es, lamentablemente vas a tener que trabajar conmigo el próximo domingo, porque vamos a compartir el foro, te guste o no te guste”, se escucha decir a Navarro, mientras que Andrade gritaba "estás eliminada".

En un momento, Yolanda Andrade, cuestionó a la ex participante de La Casa de los Famosos, qué, quién es porque nadie la conocía hasta que apareció en el reality, situación que encendió más los ánimos y Daniella Navarro aseguró que la presentadora era conocida por los escándalos en los que se ha visto envuelta.

