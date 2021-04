"Yo toqué fondo, no sé cómo estoy vivo”, Rafael Amaya abre su corazón

El actor mexicano, Rafael Amaya reapareció en las redes sociales luego de que hace unos días circulara un video en el que supuestamente él había recaído en las drogas. Ante está situación, el protagonista de El señor de los Cielos rompió el silencio y aunque se mostró incrédulo por estar vivo tras haber tocado fondo, desmintió lo que muchos medios aseguraron.

El actor que formado parte de Televisa y Telemundo apareció en un en vivo en Instagram junto con su compadre Roberto Tapia, en donde aprovechó para explicar lo sorprendido que está tras darse cuenta cómo las drogas comenzaron a destruir su vida y su cuerpo, además aprovechó para desmentir que tuvo una recaída.

Durante la transmisión en vivo el protagonista de "El Señor De Los Cielos" confesó que dese hace mucho tiempo no consume drogas y aunque Julio César Chávez asegurara que no estaba siguiendo su tratamiento, el famoso señaló que aún está en rehabilitación, señalando que nunca imaginó que sus adicciones pondrían en riesgo su vida.

Lee también: Thaily Amezcua, actriz de Salomé, inspira con su atlética figura al posar en mini bikini

"La verdad es que yo no sé cómo estoy vivo ahorita, ya toqué fondo y más para abajo creanme que ya no se puede. Me siento muy contento, siento el calor del sol y todas esas cosas tan simples que me hacen sentirme vivo otra vez. Estoy en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio", expresó Rafael Amaya.

Finalmente el actor mexicano agradeció todo el apoyo que las personas le han brindado, especialmente a su compadre Roberto Tapia, quien lo ha acompañado en todo momento.

“He aprendido a acercarme a Dios, a mi familia y a toda la gente que me quiere de verdad. Aprendí a valorar las cosas, a regresar a mi centro y a escuchar a mi niño interior”, dijo Amaya en la transmisión en vivo, la cual lleva más de 300 mil reproducciones.

Lee también: De espaldas, Suzy Cortez se jala el hilo y roba el aliento

Rafael Amaya también aprovechó para indicar que actualmente se encuentra enfocado en la gira "Los Compadres" , la cual hará junto a Robertyo Tapia, además de que se encuentra negociando con Telemundo para su posible regreso a la serie El Señor de los cielos con la que ganó fama internacional.