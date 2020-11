Yalitza Aparicio y sus looks en los Latin Grammy que causaron revuelo

Gran revuelo causó en las redes sociales la protagonista de Roma, Yalitza Aparicio en su debut, el jueves, como conductora en la ceremonia de los Latin Grammy, celebrada en Miami en donde lució unos espectaculares vestidos. Y es que, como las grandes de la moda, la actriz oaxaqueña lució muchos trajes de diseñadores nacionales e internacionales seleccionados por su estilista de cabecera, Sophie Lopez, quien la viste desde que asistiera a la entrega del Óscar, nominada por su actuación en Roma.

En esta ocasión, la también embajadora de la ONU lució llamativos diseños que mostraron una faceta más sexy y atrevida de lo que había lucido en el pasado. "Creo que le dieron un look de 360 grados a su estilo con estos vestidos porque se atrevieron a ponerla un poco más audaz y atrevida. Fue como un shock verla tan diferente, pero se ve muy bien", comenta el estilista y productor Marco Corral, quien ya la ha vestido para algunas ocasiones especiales.

Las opciones seleccionadas fueron de creadores tan reconocidos como la venezolana Carolina Herrera, la colombiana Johanna Ortiz, los brasileños Vitor Zerbinato y Helo Rocha y el estadounidense Jonathan Cohen, así como joyas con piedras preciosas de la firma italiana Pomellato, en su primera colaboración con la actriz mexicana.

Los tocados de flores fueron de la firma House of Lilac. "Me encanta cómo se vio con el traje rosa, muy guapa, sofisticada. le ayuda el contraste de color y con pocos adornos. De hecho, todos los looks me gustan, salvo el diseño azul corto, porque creo que le iría mejor la falda un poco más larga y es demasiado juvenil", dice Lucy Lara, experta en moda y autora de libros de imagen y estilo.

Además, los expertos concuerdan en que Yalitza se veía más delgada, lo que le permitió lucir más los atrevidos trajes que le seleccionaron para esta ocasión. "Me parece que ya están atinándole a la silueta que debe usar. Me gustaron mucho todos los diseños excepto el blanco, porque me parece que el tocado de flores estaba de más y pudieron ponerlo de otra manera. En general, los colores, escotes y siluetas me parecieron muy en tendencia y adecuadas para ella y su tipo", agrega el diseñador David Salomón, quien también la ha vestido para varias sesiones fotográficas.

Sin embargo, algunos expertos expresaron que no pensaban que este estilo fuera el adecuado para la joven. "Me parece que sería más adecuado para ella un estilo más étnico chic, para aprovechar más su tipo, sus rasgos, su identidad y la construcción de su historia como marca personal. Siento forzado el look de una diva glamurosa, que tienen muchas de las actrices de Hollywood", afirma la maestra Lydia Lavín, diseñadora e investigadora textil de la Universidad Iberoamericana.

Finalmente, los expertos opinaron que debería ponerse mayor atención en los zapatos, ya que en algunos casos parecía que no eran de su número y el resultado no era muy estético.

