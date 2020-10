Yalitza Aparicio se defiende de criticas y exige igualdad de la mano de un hombre

Desde que Yalitza Aparicio inició su carrera como actriz en el cine internacional, recibió miles de criticas por parte de muchos mexicanos, hasta compañeros del medio artístico, como el actor Sergio Goyri que no dudó en decir lo que pensaba de su papel en la película Roma.

Alfonso Cuarón la eligió por cumplir con todos los requisitos sin imaginar que sería clasificada por la revista Time como la mejor actuación de 2018, ahora la actriz lucha por la igualdad y los derechos de las personas.

La igualdad, la diversidad y la inclusión, no las debemos realizar de forma forzada, sólo por que están estipuladas en un reglamento, escribió en la foto Yalitza Aparicio. "Si las cosas no comienzan desde el corazón y no tomamos estos temas en serio, no podemos seguir avanzando" finalizó la actriz.

Uno de los comentarios que acaparó la atención de Yalitza fue el de una seguidora que contaba sobre el trato que recibía la gente de provincia y como luchaba desde niña para ser aceptada ante la sociedad mexicana.

"Así es Yalitza, sabes siendo yo muy niña en El Triunfo, Fresnillo, Zacatecas podía percibir la desigualdad. El trato de la gente de ciudad hacia la gente de provincia siempre era indiferente, además de no darnos el lugar que merecíamos solo por hablar diferente o ser diferente a ellos.

Y claro siendo niña fui tomando una personalidad sin equilibrio. Pues ante la sociedad quería ser aceptada y no juzgada. Mis padres aunque económicamente solo tenia lo suficiente para cubrir los gastos necesarios para vivir sin gustos extras. Yo siendo una niña veía que para ser aceptada en México tenia que sobresalir y ser mejor que los demás. Cuando en realidad no es así. Para ser aceptada solo tengo que ser yo misma, hacer lo mejor cada día para ser mejor y aceptar a los demás tal y como son, en todos los aspectos ficticios, mentales y hasta espirituales.

Todos tenemos un propósito de vida, ya sea pequeño o grande pero lo tenemos. Pongámosle acción a nuestra vida y cumplamos cada uno nuestro propósito de vida sin importar raza, o estatus económico. Si se puede vivir mejor y en alegría cada día aceptándonos tal y como somos y aceptando a los demás tal y como son.

Todos tenemos nuestra propia lucha interna que poco a poco vamos venciendo para ser mejor, pero no ante los demás sino ante nosotros mismos y sobre todo ante Dios. Quien todo lo ve y conoce muy bien nuestros corazones y mente". se podía leer en el comentario que fue aplaudido por muchos.

