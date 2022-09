Yalitza Aparicio bajará sus estándares y comenzará a rechazar protagónicos

Desde que protagonizó la película “Roma”, de Alfonso Cuarón, y fue nominada al Oscar a mejor actriz en su debut en la pantalla grande, la imagen que ha acompañado a Yalitza Aparicio es aquella en la que se le ve como una artista que no aceptaría más que roles principales en sus siguientes proyectos.

Esta versión también fue apuntalada por el hecho de que la oaxaqueña no ha aparecido en otra película después de “Roma” y hasta hace poco confirmó su debut en la televisión con series como “Mujeres asesinas” y "Los Espookys", pero en un encuentro con los medios, Yalitza Aparicio dio a entender que comenzará a rechazar protagónicos.

La actriz y modelo bajará sus estándares y acabó con el halo que la rodeaba de que únicamente aceptaba roles protagónicos, y aunque aseguró que así se lo habían sugerido, ella tiene una idea muy diferente por lo que abrió la puerta a producciones y papeles menos estelares.

Aceptaría cualquier papel

En algunas entrevistas que ha brindado la mexicana a importantes publicaciones ha compartido que ha rechazado algunos papeles que le han ofrecido después de “Roma” debido a que tratan de estereotiparla en roles que considera discriminan a los miembros de los pueblos originarios.

A partir de ahí, crecieron las especulaciones y los rumores alrededor de la nominada al Oscar sobre que sólo aceptaba roles protagónicos, razón por la cual no había aparecido en otro proyecto hasta el momento, sin embargo, la actriz acaba de desmentir esta versión.

En una entrevista que Yalitza Aparicio brindó a los reporteros durante su participación en un evento organizado por una famosa revista aseguró que siempre ha tenido la disposición de aprender cosas nuevas y que aunque en sus inicios le aconsejaron aceptar sólo protagónicos, ella también trabajaría haciendo otros papeles.

“La verdad es que cada uno de los proyectos es maravilloso, es la oportunidad de seguir aprendiendo diferentes roles. En una ocasión me decían ‘no, es que tú ya sólo quédate con protagónicos’, mi idea es ‘no puedes aprender si te quedas estancado en un solo lugar, ten la disponibilidad de hacer un cameo, o una pequeña colaboración, participaciones para que tú también aprendas que es estar en diferentes lugares’”, afirmó.

La actriz señaló que tras los señalamientos que dudaban de su talento y su capacidad actoral, ella se mantiene enfocada y trabajando: “Si no tengo talento, me esfuerzo porque es algo que quiero alcanzar, pero en el momento que confías y dices: ‘ya tengo todo, aquí me quedo, es donde comienzas con tu zona de confort’”.

Yalitza Aparicio también consideró que aparecer en portadas de revista le ha abierto camino, aunque en sus inicios fue muy complicado obtener oportunidades así: “Tan sólo el que te prestaran algún vestuario, en cambio ahorita es más fácil y hablo con chicos que van comenzando y ahora digo que ese camino ha valido la pena porque tú nunca verás el resultado de lo que estás trabajando, pero las nuevas generaciones lo están viviendo y qué bueno que lo puedan disfrutar”.

