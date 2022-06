Yahir enfrenta a Toñita tras poner en duda su talento para conducir "La academia"

Luego de que hace unos días, Toñita, exacadémica, asegurara que María Inés y Wendolee se desempeñarían mucho mejor que Yahir en la conducción de La Academia 20 años, argumentando que la primera tiene experiencia y la segunda facilidad de palabras, ahora el cantante enfrentó a su ex compañera por dudar de su talento para conducir el concurso de canto.

Fue durante una entrevista con el Toñita confesó que su excompañera María Inés intentó ser parte de La Academia, sin embargo, no se lo permitieron. “María Inés fue para conducción y la mandaron por un tubo, no la quisieron”, expresó la exacademica sin dudar del talento de Yahir, pero le pidió que se preparara.

“Yo considero que mi hermano puede hacer lo que quiera, pero sí se tiene que preparar. No ha tenido la experiencia como María Inés, en este caso, esta persona presente, que hemos estado incursionando, quieras o no, eso ayuda. Por eso les digo: ‘Hay que ser de todo un poco’, porque eso te va a ayudar cuando te ponga en un lugar como en el que ahora pusieron a Yahir tenga las armas suficientes de decir: ‘Yo pudo hacerlo’”, indicó la cantante.

Lee también: Lucero defiende con uñas y dientes a Lucerito Mijares tras críticas por retoque en portada

Para Toñita, María Inés hubiera sido la persona ideal para conducir La Academia, pues aparte de ser una mujer bella tiene experiencia, sin embargo, la decisión de poner a Yahir como conductor se debió por mecadotecnia. "Si eligieron a Yahir estamos hablando, por mercadotecnia, Yahir está más fuerte que María Inés, está bien, nada más que yo sí le aconsejaría… si ves que no eres bueno conduciendo, entonces métete a clases de conducción y te va a ayudar bastante. Lo quiero mucho y lo amo y lo adoro pero sí tiene una vara muy ancha y ahí sí tiene que sacar la casta y meterse a clases de conducción para que él pueda hablar y poder defenderse”, indicó.

“No tiene la experiencia de conducción. Yo creo que la más correcta de nuestra primera generación podría ser una Wendolee, que ella sí tiene esa facilidad para hablar con el público y tratar a la gente, o una María Inés, que también María Inés ha estado en conducción en varios programas (...) de mujeres, de hombres... no hay a cual irle”, dijo. Como era de esperarse, las declaraciones de Toñita llegaron a oídos de Yahir, quien no dudó en enfrentar a su ex compañera por poner en duda su talento.

“Ya me dijo: -Negra, ¿qué pasó? Ya me estoy preparando. Estoy tomando clases de conducción”. A lo que Toñito lo felicitó por su preparación, sin embargo, le dijo que tenía de dos sopas ante las críticas que estaba recibiendo: “tomar las críticas… y te molesten o que te prepares y mejores como sabes hacerlo, porque sabes que eres un fregón”.

Lee también: Aracely Arámbula y Demi Rose lucen sus prominentes curvas desde la cama

Cabe mencionar que hace unos días, Yahir se defendió durante una conferencia de prensa sobre las críticas que ha recibido por ser conductor de La Academia, pues aunque no tiene experiencia en la conducción, es un reto para él.

“Si es algo nuevo para mí, pero soy un hombre de retos, soy un hombre de carácter, soy un hombre fuerte, soy un hombre que me gusta la disciplina, me gusta trabajar y me encanta aprender. Ninguno de los proyectos, por más grandes que me parezcan les he dicho que no. Cuando está en el corazón, cuando uno lo quiere hacer, cuando uno se enfoca y se visualiza ahí, yo creo que hay que hacerlo en vez de estar tirando la crítica, el hate”, dijo el cantante.

Síguenos en