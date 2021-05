Yael Duval, actriz de Vecinos, revela que fue golpeada por su ex pareja

Desde 2020, han sido varias las famosas que han denunciado públicamente maltrato físico y/o abusos físicos y sexuales de sus ex parejas, como el caso de la actriz Yael Duval quien actuó en la serie cómica "Vecinos" de Televisa en sus décima y onceava temporadas y reveló que fue golpeada por el padre de sus dos hijos.

En entrevista con TVyNovelas, Yael Duval contó el infierno que fue su relación con su ex pareja, se trata de Anuar Narchi Monroy, a quien acusó de violencia intrafamiliar a lo largo de su relación, pues algunas ocsiones dijo, hubo agresión física de por medio.

Fueron casi seis años, los que la actriz de "Vecinos", aguantó los malos tratos de su ex pareja y padre de sus hijos, poniendo en peligro su vida y la de los menores de edad, por lo que en 2019 puso fin a la relación tan tóxica por la que aún teme por su vida y la de sus pequeños de 6 y 2 años, al haberlo denuciado públicamente:

"Sí, me separé en 2019, después de eso he tenido muchos conflictos legales y personales con mi expareja. Hay una carpeta de investigación en el área de violencia intrafamiliar por todo lo que ha sucedido, y él se encuentra en libertad condicional; de hecho, estuvo en prisión, pero continúa siendo una persona agresiva y no se mide con el consumo de todo tipo de sustancias".

Yael Duval, es una guapa actriz de 31 años que vivió con el padre de sus hijos desde los 23 y se separó de él cuando cumplió 28; así lo contó luego del cuestionamiento; "Alrededor de seis años, nos juntamos cuando yo tenía 23, y nos separamos cuando cumplí 28, ahora tengo 31".

Y es que, más que tóxica, la relación sentimental entre Yael y Anuar, fue muy peligrosa, pues la actriz reveló que fue golpeada cuando tenía ocho meses de embarazo de su segundo hijo, pero no sólo eso sino que también se fue encima de la mamá de Yael:

"Me golpeó cuando tenía ocho meses de embarazo y luego nos atacó a mí y a mi mamá, entonces entendí que es una persona a la que no quería tener como pareja. Tenemos dos hijos en común, y la relación que lleva con ellos es aparte, por eso le otorgué el derecho a que los viera, pero en una ocasión me regresó a mi hija con quemaduras de segundo grado".

La actriz presentó como prueba de las agresiones de su ex pareja, un par de vídeos incriminatorios; uno es la prueba de que la golpeó en su embarazo y un segundo que muestra las agresiones hacia su mamá y su resistencia a ser aprehendido.

"Nos agredió a mi madre y a mí, no le importó que ella sea una señora de la tercera edad, aun así, la arrastró y pateó, la golpeó con una macana retráctil militar y después se fue contra mí, incluso, se puede ver que una tía y varios vecinos intentaron defendernos, llegaron seis patrullas y se resistió al arresto, tuvieron que llevárselo a la fuerza".

Anuar Narchi Monroy fue procesado después de sus actos de violencia; no obstante, ahora se encuentra fuera de las rejas; libertad que le otorgó el juez bajo convenio con el pretexto de ver a sus hijos.

"Así es, estuvo detenido, pero se le otorgó un convenio para que pudiera salir y convivir con sus hijos, pero no ha cumplido con lo pactado, no se hace cargo de las pensiones, por lo que terminamos nuevamente en juicio.

Y no conforme con esto, Yael contó que luego de nuevo juicio, su ex marido se presentó en su casa y causó algunos daños a la propiedad, lo que atribuye a su posible molestia:

“No sé si se molestó por eso, pero en seguida fue cuando se presentó en mi casa para dañar la propiedad; por lo menos llegaron las patrullas, estuvo detenido y lo soltaron el domingo 9 de mayo. Tenemos audiencia el 25 de mayo para ver en qué termina todo".

Por esto y la historia de su vida con el padre de sus hijos y que alguna vez se vio reinada por el amor, Yael Duval siente temor por lo que pueda pasar, pues quiere que la gente sepa sobre el calvario que vivió en su relación para que si algo les pasa a ella y a sus hijos, se culpe a Anuar Narchi Monroy.

"[Estoy] Preocupada y asustada, porque me he dado cuenta de que es una persona que no tiene límites, y me gustaría reiterar que si algo me sucede a mí o a alguien de mi familia es por culpa de alguien que tiene nombre y apellido. Ojalá que puedan negarle la patria potestad de mis hijos por completo, porque es una persona que no está preparada para convivir con niños.

En su cuenta de Instagram, Yael Duval comparte algunos momentos de su carrera, pues además de ser actriz, también es modelo. El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la histrionisa publicó un par de fotos gritando a los cuatro vientos que no debe seguir el maltrato hacia la mujer:

"NI CALLADITA, NI BONITA, NI CALMADITA. NI UNA MÁS NI UNA MENOS", cuyo post se lee: 8 de marzo #juntassomosmasfuertes #mujer #mujeres #niunamenos #niunamas #nosqueremosvivas #libres #respeto #sinviolencia #madre #hija #hermana #sororidad".