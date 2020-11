'Wonder Woman 1984' debutará en cines y en HBO Max

La cinta "Wonder Woman 1984" no se saltará los cines ni se aplazará para el 2021, pero está cambiando las tradiciones del cine. Mientras tanto, se estrenará en cines de EE. UU., el próximo 25 de diciembre. Además, posteriormente se podrá ver a partir del mes de diciembre en HBO Max de forma gratuita durante un mes, así lo informó Warner Bros. La película también debutará en cines internacionales el 16 de diciembre.

“Mientras navegamos en estos tiempos sin precedentes, hemos tenido que ser innovadores para que nuestros negocios sigan avanzando mientras seguimos sirviendo a nuestros fans”, dijo Ann Sarnoff, presidenta y directora ejecutiva de Warner Media Studios and Networks Group en un comunicado.

Después del primer mes gratis en HBO Max, "Wonder Woman 1984" se proyectará en los cines durante algunas semanas más antes de estar disponible para alquiler a pedido.

Es una estrategia sin precedentes para una película de su tamaño, pero un signo de las medidas extraordinarias a las que muchos estudios de Hollywood han tenido que recurrir en la era de COVID 19. La mayoría de las películas importantes que se habían programado para 2020 han retrasado los estrenos en cines hasta 2021 o las han enviado a plataformas de transmisión por un precio de alquiler premium, como lo hizo Walt Disney Co. con "Mulan".

Las audiencias no han regresado a los cines en cantidades significativas desde que comenzaron a reabrir en todo el país a fines de agosto. Warner Bros. probó las aguas temprano con "Tenet" de Christopher Nolan, que fue la primera gran película que se estrenó en los cines después de seis meses de estar cerrada, pero no tuvo números prepandémicos en los EE. UU., donde los cines aún estaban cerrados en los principales mercados como Los Ángeles y Nueva York.

Los competidores tomaron nota. La mayoría de los estudios decidieron en ese momento impulsar sus películas más importantes, desde la película de James Bond "No Time to Die" hasta "West Side Story" y "Black Widow", hasta el próximo año. Warner Bros., también envió su próxima gran película, "The Witches" directamente a HBO Max, que la empresa matriz Warner Media lanzó a principios de este año.

Aunque semanalmente se estrenan nuevas películas en los cines donde están abiertos, los exhibidores están luchando y han estado desesperados por la ayuda del gobierno y un flujo constante de éxitos de taquilla para poblar sus pantallas.

"Wonder Woman 1984" es un gran acontecimiento para Warner Bros. La primera película recaudada por más de $ 821 millones a nivel mundial en 2017 y esta secuela que trae de vuelta a la directora Patty Jenkins y la estrella Gal Gadot ha sido muy esperada, no solo por los fanáticos, sino también por los dueños de los cines. Los picos recientes del coronavirus en todo el país han llevado a algunas áreas a cerrar nuevamente los cines interiores.

Jenkins escribió sobre la decisión en Twitter.

“En algún momento tienes que optar por compartir cualquier amor y alegría que tengas que dar, por encima de todo lo demás”, escribió. "Amamos nuestra película como amamos a nuestros fanáticos, por lo que realmente esperamos que nuestra película les brinde un poco de alegría y un respiro durante toda esta temporada navideña".

El director ejecutivo de Warner Media, Jason Killar, dijo que medirán el rendimiento de la película de "una forma completamente nueva".

"Un poco más de cuatro millones de fanáticos en los Estados Unidos disfrutaron de la primera película de Wonder Woman en su día de estreno en 2017. ¿Es posible que eso vuelva a suceder esta Navidad con Wonder Woman 1984 entre los cines y HBO Max?" Killar escribió el miércoles. "Estamos muy emocionados de descubrirlo, haciendo todo lo que está en nuestro poder para brindar el poder de elección a los fanáticos".

Con información de Lindsey Bahr / Agencia AP / Fotografía Instagram Gal Gadot

