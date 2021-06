Vive Karla Panini un desagradable regreso a la televisión y no ocultó su incomodidad

Luego de vivir en medio de la polémica en los últimos años, Karla Panini regresó a la televisión pero no fue como ella esperaba, pues al parecer la producción del programa al que fue invitada le quiso jugar una broma “reviviendo” a “Las lavanderas”, el concepto que la lanzó a la fama y en la que compartía créditos con la fallecida Karla Luna.

La presentadora de TV apareció en la emisión del jueves pasado (16 de junio) de “Adrián Marcelo presenta”, de Multimedios, y, aunque habló de su carrera profesional y parte de su vida, tuvo un desagradable retorno cuando los conductores se caracterizaron como los personajes del popular programa.

Karla Panini no pudo ocultar su incomodidad ante esta situación y aunque no dejó ver si estaba molesta o no, sí se notó en su rostro un cambio de actitud tras el término de la sección, pues no le gusta que le recuerden a su ex comadre, a quien traicionó al sostener una relación extramatrimonial con su esposo, Américo Garza.

Lee también: Physical, la serie que demuestra que los años 80 no fueron tan perfectos

La “comadre güera” aceptó la invitación al programa bajo la condición de que no se tocara el tema de lo que ocurrió con el triángulo amoroso entre Karla Luna, Américo Garza y ella, sin embargo, no contaba con que le iban a recordar su paso por “Las lavanderas” y ello, evidentemente, le trajo algunos recuerdos poco agradables.

Al principio de la emisión, Karla Panini fue bien recibida por el titular del programa y habló sobre su paso por la televisión, cómo fueron sus primeros acercamientos y su vida profesional, todo en un ambiente muy ameno y ella se veía contenta y muy desenvuelta.

Además, la comediante agregó que actualmente se encuentra dedicada a su familia y atender a sus hijos, pues son lo más importante en su vida, aunque no descartó su regreso a la pantalla chica para conducir algún proyecto, no obstante, explicó, no es algo que le quite el sueño y que si se da en el futuro lo analizaría.

Karla Panini, quien acudió acompañada por su esposo Américo Garza al estudio, se vio sorprendida cuando Adrián Marcelo y Jair Villarreal se caracterizaron como “Las lavanderas” y le pidieron que presentara la sección, sin embargo, hizo gala de su aplomo y experiencia para prestarse al juego, aun cuando esto le causara cierta incomodidad.

Lee también: Anette Michel opaca a Andrea Legarreta en Hoy; piden que se quede

“En exclusiva, traídas desde hace muchos años, un proyecto muy exitoso, ahora están aquí, con nosotros, en vivo a todo color, las nuevas ‘lavanderas’”, dijo la conductora de televisión mientars aparecían en escena Adrián Marcelo y Jair Villarreal contando chistes subidos de tono e imitando a la “comadre güera” y la “comadre morena” en el popular programa.

Aunque en ese momento Karla Panini no dio a conocer su molestia, cuando terminó la sección y pasaron a otro tema sí se mostró más seria y ello evidenció que no la había pasado nada bien con el hecho de que le recordarán a su ex amiga, quien falleció en 2017, víctima del cáncer.