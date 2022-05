Violeta Isfel y Raymix sacan fuego a la pista en estreno de Las Estrellas Bailan en Hoy

La mañana de este lunes 02 de mayo, el programa de revista "Hoy" empezó con todo en el foro 16 donde se graba el matutino de Televisa; y es que este lunes se estrenó la tercera temporada del mini reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy" y son un total de diez parejas conformadas por famosos actores, cantantes, bailarines, influencers, etc, que harán show en la pista.

Y la primera de las 10 parejas que abrió la pista y abarrotó el escenario a ritmo de cumbia, recordando la época de los principios de los 2000, fueron la pareja conformada por Violeta Isfel y Raymix, quienes deleitaron a los jueces y a los televidentes con un pegajoso ritmo de A.B. Quintanilla III Y Los Kumbia Kings, "No Tengo Dinero" (feat. Juan Gabriel, El Gran Silencio).

Y para cerrar a pista en el primer día del show, fue la pareja de Lis Vega y Raúl Magaña, quienes apantallaron con sus pasos de baile a ritmo de música disco de los 80's - 90's, demostrando sus mejores pasos de baile.

Una lluvia de estrellas en la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy

Personalidades del medio artísticos que han participado en telenovelas, programas de concursos, deportivos, influencers, youtubers, comediantes, atletas y hasta cantantes o bailarines profesionales, son los que se han sumado a la tercera temporada de "Las Estrellas Bailan en Hoy" (2022).

Cabe señalar que algunos de ellos ya tenían tiempo retirados de la televisión o simplemente se estaban dedicando a hacer otras actividades, y es que, no hay que olvidar que con la pandemia generada por el Covid-19 que se atravesó, pues a muchos ya no se les vio trabajar.

Otros tantos como Yuliana Peniche, Olivia Collins, Carlos Speitzer, Miguel Hernández, por ejemplo, han sido muy recordados gracias a sus participaciones en recientes telenovelas o muy antiguas pero que están volviendo a recobrar fama como Yuliana Peniche por su personaje de Alicia 'la maldita lisiada' en "María la del Barrio" (1995) que ahorita está muy de boga por el remake de "Los Ricos También Lloran" bajo el mismo nombre, este 2022.

La otras ocho parejas que conforman el mini reality show son Olivia Collins y Óscar Medellín, Marie Claire y Alex Durán, Manelyk y Carlos Speitzer, Marisol Terrazas y César Ureña, Excelsa con Huarachín y Huarachón, Toñita y Chao, Yuliana Peniche y Alfredo Tame y por último Gomita y Miguel Martínez.

Los jueces

El panel de jueces y expertos en baile (algunos) está conformado por el actor Ariel López Padilla, la temible Ema Pulido, el ex luchador y bailarín Víctor LatinLover y por supuesto, la anfitriona del programa Andrea Legarreta. Mientras ue la conducción estará a cargo -como en ocasiones anteriores- de Galilea Montijo.

Tras presentarse a las parejas, este lunes 2 de mayo se vieron bailar a las parejas y aún ha dejado mucho que desear, pues hay que recordar que la competencia de baile va empezando, pero será por algunas semanas que se pueda disfrutar del baile que estas 10 parejas tienen que ofrecer para los jueces y sobre todo para los televidentes del matutino de la televisora de San Ángel.

Así que si no quieres perder detalle, no te pierdas el programa "Hoy" de lunes a viernes de las 9:00 am a las 12:00 pm por el Canal de las Estrellas; pues se vienen varias sorpresas.

