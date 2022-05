'Vientre en Alquiler', el episodio de Marjorie de Sousa y Carlos Ponce en Amores que Engañan

Los actores Marjorie de Sousa y Carlos Ponce fueron los primeros en estrenar "Vientre en Alquiler", la primera de diez historias diferentes de "Amores que Engañan" de Lifetime, y su episodio fue cautivador toda vez que ella buscaba tener un hijo y no podía.

Y tras rentar un vientre de su sobrina Bélgica, una mujer fértil, vaya sorpresa que se llevó le venezolana dentro de la ficción. Y es que su deseo no la dejaba ver las consecuencias de su decisión tras querer dar luz a un bebé, fruto de la relación con su esposo, interpretado por Carlos Ponce.

La serie se estrenó el pasado sábado 14 de mayo por el canal de tv Lifetime y la pareja conformada por Marjorie de Sousa y Carlos Ponce, que grabaron en locaciones de Guadalajara, Jalisco, México, han dado mucho de qué hablar con su historia.

Pues el propio sitio de Instagram de Lifetime, señala que para adquirir un vientre de alquiler no es tan fácil, pues al menos de deben tomar en cuenta estos detalles: "El proceso para poder tener hijos a través del vientre de alquiler es más complejo de lo que pensábamos y puede traer algunos conflictos emocionales de los que poco se habla. Conoce la primera historia de #AmoresQueEngañan en el GRAN ESTRENO ESTE SÁBADO 14 DE MAYO HOY A LAS 10PM México 9PM Colombia 11PM Argentina solo por #Lifetime".

Y es que, efectivamente, hay otras consecuencias que se pueden desatar como el hecho de que la madre subrogada tenga tanta confianza con la pareja y se valga de que ella lleva en su vientre al bebé de ellos, que puede llegar brincar la delgada línea del respeto y enamorarse, por ejemplo, del futuro padre, que en este caso así pasó, lo que por supuesto cambiaría todo el panorama entre la pareja.

Por lo que algunos seguidores de la misma, ya han apostado porque este episodio podría llegar a aclarar el panorama de parejas que quieren ser padres pero no pueden tener hijos y recurren a una madre subrogada: "Un tema fuerte, y que abordarlo ayudará a muchas parejas a tomar decisiones. Dar vida!! Maravilla de Dios!!!".

