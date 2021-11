Victoria Ruffo y el rostro con el que conquistó al mundo en la televisión

Con 44 años de carrera artística y decenas de producciones televisivas y otros proyectos, la actriz Victoria Ruffo se ha coronado como una de las figuras más queridas del espectáculo y el entretenimiento, y a sus 15 años de edad fue que empezó a conquistar al mundo con su angelical rostro cuando empezó como conductora de un programa de televisión.

Fue en el programa de tv "Variedades de Media Noche" cuando en 1977, empezó a demostrar sus dotes artísticos e histriónicos como conductora en el que tuvo la oportunidad de recibir a grandes estrellas de la época en su primer emisión como Olga Breeskin, el cantante Carlos Lico y Jacobo Zbludobsky, quien asistió a darle la patadita de la buena suerte a Manuel 'El Loco' Valdés, quien también conducía el show.

De ahí, Victoria Ruffo hizo su debut en las telenovelas a los 23 años, lo que le valió para continuar con su carrera como actriz y este 2021 -luego de casi 45 años de trayectoria- es una de las favoritas de los melodramas, pues su particular facilidad para llorar.

No sin antes, debutar en el cine mexicano con la película "Discoteca es Amor" (1979) dando vida a Jacqueline. Victoria Ruffo entró con el pie derecho al mundo de las telenovelas con su personaje secundario de la enfermera Rosario Reyes en "Conflictos de un Médico" (1980).

Y en 1985, luego de protagonizar la telenovela "La Fiera" (1983-1984) en la que interpretó a Natalie Ramírez, debutó en teatro con la puesta en escena "Esta chica es una fiera". Lo que le dio pie a hacer en total, ocho obras de teatro, siendo la última de éstas "Las Arpías" (2017), en la que tuvo la oportunidad de compartir escenario con Maribel Guardia, Ninel Conde, Ana Patricia Rojo, Jaqueline Andere, Ariadne Díaz y Sherlyn González.

El género del cine, también fue otra de las plataformas en la que la madre de José Eduardo Derbez ha podido demostrar sus dotes histriónicos con no menos de un octeto de cintas; la última de éstas fue 1987 y lleva por nombre "Yo el ejecutor" como Gloria.

Y desde que debutó en la televisión mexicana como conductora de "Variedades de Media Noche" en 1977, hasta 2009, Ruffo ha realizado nueve programas unitarios, incluso apareció en un capítulo en la serie "La Rosa de Guadalupe" en 2009.

Pero ha sido una veintena de telenovelas, en las que en la mayoría ha sido la protagonista, que han venido a consolidar la carrera actoral de Victoria Ruffo, quien hoy está más vigente que nunca entre las actrices consideradas como las reinas de las telenovelas; pues está próxima a estrenar la segunda parte de "Corona de Lágrimas" de la mano de José Alberto 'El Güero' Castro, quien está trabajando en armar una nueva historia en torno a Refugio Chavero, el personaje interpretado por ella misma.

Así que si todo resulta como se espera, será en 2022 cuando la continuación de esta historia llegue a la pantalla chica de Televisa a través del Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

