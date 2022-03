Vicente Fernández: Revelan fecha de estreno de segunda temporada de El último rey

Luego del rating que cosechó la bioserie de Vicente Fernández “El último rey. El hijo del pueblo”, de TelevisaUnivision, se reveló la fecha de estreno de la segunda temporada de esta producción, la cual ha levantado gran revuelo y polémica tras la demanda que la familia del “Charro de Huentitán” interpuso por no tener los derechos de la marca.

Hay que recordar que fue apenas la semana anterior que finalizó la primera entrega de la serie producida por Juan Osorio y protagonizada por Pablo Montero, en la que se habló de los inicios de Vicente Fernández pero tuvo un comienzo impactante al tocar el tema del secuestro de Vicente Fernández Jr.

Luego del cierre de la primera parte, “El último rey. El hijo del pueblo” estrenará la segunda temporada en mayo próximo y sustituirá a una de las telenovelas más exitosas de Televisa en el canal de Las Estrellas.

De acuerdo con el sitio fandom de telenovelas en Instagram Noveleando, la temporada dos de “El último rey. El hijo del pueblo” se estrenará el próximo 16 de mayo y tendrá un horario estelar, esto debido al rating que alcanzó la primera temporada, el cual oscilo alrededor de los 30 millones de telespectadores.

La bioserie no autorizada de Vicente Fernández ocupará el lugar que dejará vacante “Los ricos también lloran”, que terminará el 13 de mayo, aunque se especula que el final está pactado para el 15 del mismo mes, como ha ocurrido con otras telenovelas que han llevado su cierre para los domingos.

Es así que el próximo 16 de mayo a las 21:30 horas se lanzará la segunda temporada de “El último rey. El hijo del pueblo”, según confirmó el actor Jesús More, quien da vida a Gerardo Fernández en esta historia, el segundo hijo del llamado “Ídolo de la música ranchera”.

La información causó revuelo entre los fans de la bioserie producida por TelevisaUnivision, la cual estuvo a punto de ser suspendida debido a una demanda que interpuso la familia Fernández Abarca por el uso indebido de la marca del cantante, litigio que continúa en las instancias correspondientes.

“¿Me estás diciendo cuándo acaba ‘Los ricos también lloran acaso’? Yo así de pesado no me llevo“, “Pero no se supone que después entra ‘La mujer de nadie’”, “Ésta inicia tan rápido y la de los abogados ni dicen nada“, “Pésima serie, nada que ver con los excelentes trabajos que hace el señor Osorio“, “Ya quisieran los otros canales de TV abierta o Netflix 3 millones de personas diarios viéndote”, “Con lo pésimo que le fue a la primera ¿van a pasar la segunda temporada?“, fueron algunas de las reacciones entre los fans.

La polémica que se desató en torno a esta serie justo antes de su estreno abonó al rating que obtuvo la primera temporada, el cual superó los 30 millones de televidentes de acuerdo con datos dados a conocer por TelevisaUnivision, por lo que le apostarán a las siguientes entregas tratando de igualar su alcance.

