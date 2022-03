ViX es la nueva plataforma de streaming en español de TelevisaUnivisión

La Fusión de las dos cadenas televisivas TelevisaUnivisión, presentó el pasado mes de febrero, el mayor servicio de streaming en español, ViX, que reunirá más de 50.000 horas de series, películas, noticieros y deportes, y que contará con antiguos éxitos y nuevas producciones en las que participan personalidades como Salma Hayek, Selena Gómez, Mario Vargas Llosa y María Dueñas.

"Vamos a poner en primer lugar a nuestro pueblo con un producto para hispanohablantes hecho por hispanohablantes, para celebrar a los hispanohablantes de todo el mundo, honrar nuestras tradiciones, nuestras historias y nuestras culturas diversas", dijo en el acto de presentación el presidente de TelevisaUnivisión y director de Transformación, Pierluigi Gazzolo.

En concreto, TelevisaUnivisión presentó dos formatos diferenciados: ViX, de acceso gratuito que se sustenta a través de publicidad y que contará con 100 canales, y ViX +, de pago y que presentará nueva programación original.

Los servicios de "streaming" estarán disponibles en EE.UU., México y otros 19 países, en el caso de ViX a partir del próximo 31 de marzo, y en el de ViX + en la segunda mitad de este año, aunque no se anunció una fecha concreta.

Mientras que ViX permitirá, por ejemplo, "redescubrir" algunas de las telenovelas más populares de Televisa o ver un programa de entrevistas del popular periodista Jorge Ramos, ViX + contará con más de 50 producciones nuevas en su primer año de vida, "lo que supone un nuevo programa a la semana", apuntó el director general de ViX +, Rodrigo Mazón.

Para estas nuevas producciones, ViX + firmó un contrato con la productora de Salma Hayek, Ventanarosa, que ya produjo para la plataforma la película "Quiero tu vida", una comedia romántica que gira en torno al mundo del fútbol.

"Cuando llegué a Hollywood (...) me dijeron que me fuera a casa, porque nadie veía cómo una actriz latina pudiera interpretar el papel protagonista. Veinticinco años más tarde, puedo decir que las cosas han cambiado", dijo la intérprete y productora mexicana en el acto de presentación virtual. "Pero aún tenemos mucho espacio para crecer", agregó.

En ViX + también debutará la serie "Travesuras de la niña mala", una adaptación de la novela del premio nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y la serie "Los artistas", escrita por la exitosa autora española María Dueñas.

Esta plataforma de pago también emitirá más de 3.000 partidos de fútbol al año, o documentales de deportes como "Al grito de guerra", un vistazo de la selección nacional de México y su conocida "maldición del quinto partido" en los mundiales de fútbol.

El consejero delegado de TelevisaUnivisión, Wade Davis, aseguró que este servicio en "streaming" en español se lanza porque el resto de las plataformas "online" no están sirviendo al público hispanohablante "como se merece".

"Las plataformas de 'streaming' globales tienen una porción muy, muy pequeña de su contenido original en español", explicó Davis, que, opinó, tampoco refleja los matices de las diferentes culturas hispanohablantes.

El español, opinaron los directivos de TelevisaUnivisión, será precisamente la herramienta que les permitirá competir con gigantes como HBO o Netflix, puesto que hay en el mundo 600 millones de personas que hablan ese idioma.

"Vamos a hacer lo contrario que las grandes plataformas", concretó Gazzolo. "Entendemos las diversas culturas y sabemos las grandes diferencias que entre cada una de las nacionalidades hispanas", agregó.

TelevisaUnivisión, sin embargo, no quiso anunciar un precio concreto del servicio ViX +, y aseguró que aún está estudiando los mercados, dado que se lanzará en distintos países, pero afirmó que será por debajo del "precio más bajo de todos los servicios de 'streaming' globales". EFE

