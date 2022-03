Verónica Castro y la película que podría ser la última de su carrera

Recientemente, Verónica Castro causando revuelo en redes sociales al compartir la portada de la revista Caras en la que aparece luciendo con orgullo sus ganas y sus ojazos verdes, asegurando que a sus 70 años no hay nada que no le guste de ella, y hablando de su próxima película , la cual se estrenará próximamente y con la que se sintió muy identificada.

La protagonista de la versión original de “Los ricos también lloran”, producción de Televisa , se vio reflejada en el papel que interpreta en la cinta “Cuando sea joven”, en la cual dar vida a una mujer cercana a los 70 que de un día para otro se da cuenta que su familia la ve como una carga, pero, mágicamente, el tiempo retrocede y vuelve a tener la apariencia de cuando tenía 20.

En entrevista con la revista Caras, Verónica Castro se sinceró y dijo que “Cuando sea joven” podría ser la última película de su carrera , pues hay que recordar que la actriz ha estado un tanto ausente en los últimos años de la televisión y del cine debido a sus problemas de salud.

Lee también: Ana Lucía Domínguez revela cómo son los bebés utilizados en TV: 'Estoy aterrada'

“Cuando sea joven” es una cinta dirigida por Raúl Martínez y producida por Eugenio Derbez, en la que la cantante interpreta a una viuda de más de 70 años que un día recupera su juventud, y entonces vuelve a reiniciar su vida cuando tuvo esa edad , ya con la experiencia de siete décadas.

En esta película, Verónica Castro comparte el rol protagónico con la actriz Natasha Dupeyrón, quien hará la versión joven del personaje, con el cual la madre de Cristian Castro tuvo una catarsis y la orilló a hacer un análisis de su vida, ya sus 70 seguros a la publicacion que le gustan sus canas y sus arrugas.

Lee también: La razón por la que Marlene Favela rechazó protagonizar la novela con William Levy

La protagonista de “Rosa salvaje” dijo que esta película fue grabada hace tres años pero que por la pandemia tuvo que retrasarse el estreno hasta ahora, que está a punto de llegar a las salas de cine y ha llamado grandemente la atención pues para la actriz podría significar el cierre de una carrera exitosa.

“Hasta mis cejas me las tapaban. Y sí, una cana más o una cana menos, qué más da. Si me hubieran esperado unos años más, hubiera salido con el pelo blanco natural completamente. Esta cinta es como un refresco para mí, porque la grabé hace tres años y tal vez sea la última película que haga en mi vida ”, dijo Verónica Castro a Caras.

En la entrevista, la actriz también fue cuestionada si hay algo de lo que se arrepiente en su vida y dijo que una de las cosas que quizás no tendría si tuviera la oportunidad de regresar a sus veintes no sería tan confiada de todo y de todos , además de que hubiera tenido más cuidado.

“A lo mejor no tendría el accidente en el elefante de haber sido de las artistas que dicen 'yo no me arriesgo'. Creo que si pudiera volver atrás no sería tan bien portada, no que me portara bien o mal, sino que hubiera sido más permisiva conmigo misma, no me permitía llegar tarde a ningún lado… Fui demasiado bien portada en mi trabajo y con mi familia, procurando que no les falte nada“, dijo.

Síguenos en