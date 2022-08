Cuando Verónica Castro decidió romper su retiro de la televisión para participar en la primera temporada de “La casa de las flores” nunca imaginó que grabaría escenas como las que no había hecho en toda su trayectoria como actriz, pues su personaje de Virginia de la Mora era diferente a todas las protagonistas que interpretó.

Y es que es la serie de Netflix, creada por Manolo Caro, la “Chaparrita de oro” tuvo escenas donde fingía fumar mariguana, además de que le compartía con algunos de sus nietos, algo que la primera actriz jamás se hubiera imaginado hacer para la televisión.

Pero, Verónica Castro ¿disfrutó las escenas donde simulaba fumar mota en ‘La casa de las flores’? La actriz fue cuestionada al respecto en una entrevista mientras promocionaba la primera temporada de la serie y uno de sus compañeros de esta producción también reveló si a la cantante le costó trabajo.

Virginia de la Mora, todo un personaje

En la primera entrega de “La casa de las flores”, Verónica Castro interpretó a Virginia de la Mora, el personaje sobre el que giraba gran parte de la historia y no era una protagonista normal, pues tenía tintes de villana y hobbies muy diferentes a los de los papeles que había tenido la actriz en otras ficciones.

Pero de las escenas que más impactaron a los televidentes fueron donde Virginia de la Mora fumaba marihuana, un hábito que la actriz detrás del personaje no tiene y que, aseguró en una entrevista, la tomó por sorpresa, pero se animó a fingir que lo hacía al grabar las escenas.

“Me sentí re cómoda aunque un poquito intranquila, sobre todo por los temas, porque (no) estoy acostumbrada a tratar temas que obviamente no se veían en la televisión… De repente dije ‘No, Manolo, tú no me dijiste que yo fumaba marihuana’”, comentó la actriz mexicana en medio de risas.

“Fui tomando todo con más tranquilidad y dije ‘afloja, afloja porque ya estás adentro, ya no puedes salvarte, no puedes zafarte, hay que aflojar el cuerpo y que venga lo que venga”, agregó Verónica Castro, quien dijo que su personaje tiene una vida muy dramática y por eso para relajarse, fumaba mariguana.

Por su parte, el actor David Ostrosky, quien interpretó a Salomón Cohen, amigo y amante de Virginia de la Mora en “La casa de las flores” indicó que para Verónica Castro grabar esas escenas donde fumaba era muy divertido.

“Fue muy divertido, de hecho yo te puedo contar que esa escena era mucho más larga, ya que estábamos en la cama, después de haber hecho el amor donde el tono natural era postorgásmico, platicar y divertirse, prender un toque, un cigarro de mota, yo me divertí muchísimo y Verónica también, nos reímos de veras”, dijo el actor a “De primera mano“.

