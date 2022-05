Venga la alegría: ¿Es cierto que Laura G no soporta a Cynthia Rodríguez?

Los fans de “Venga la alegría” siempre han considerado que Laura G les tiene cierta envidia a Cynthia Rodríguez y a Kristal Silva, sobre todo a la primera, quien es una de las estrellas del matutino de TV Azteca y una de las consentidas de la televisora del Ajusco.

Es un hecho que desde hace algunos años, Laura G ha estado en medio de la polémica después de que se le captara saliendo de una cabaña con el presentador de noticias Carlos Loret de Mola y también cuando estaba “Sabadazo”, de Televisa, donde supuestamente le hacía bullying a Aracely Ordaz, mejor conocida como “Gomita”.

Aunque forma parte del elenco de conductores de “Venga la alegría”, muchos han sido los televidentes que señalan que se nota que no “traga” a Cynthia Rodríguez, por lo que la conductora de TV fue cuestionada sobre si es cierto que no soporta a la novia de Carlos Rivera en el programa.

Lee también: Cynthia Rodríguez ‘faulea’ a Roger González en venganza por tocarle ‘cierta’ parte en VLA

Fans aseguran enemistad

En muchas de las dinámicas que se realizan en el matutino de Televisión Azteca, el equipo de conductores del programa tiene que participar, entre ellas, Laura G, Cynthia Rodríguez y Kristal Silva, y la actitud de la primera hacia las otras dos ha llamado la atención del público.

No han sido pocas las ocasiones en que los internautas han señalado en redes sociales que se nota a leguas que Laura G no soporta a la ex académica, quien es una de las favoritas de “Venga la alegría”, y no lo puede disimular con las caras que pone.

Lee también: Cynthia Rodríguez vs Kristal Silva: Quién es quién leyendo el prompter en Venga la alegría

¿Le cae mal?

Estos rumores no son desconocidos para la presentadora de televisión, quien, en una entrevista, fue cuestionada sobre si es cierto que le tiene envidia a Cynthia Rodríguez, y de una vez por todas reveló si le cae mal y cómo es su relación con ella en el trabajo y fuera de él.

Laura G también se refirió a los otros rumores donde se menciona que tampoco se lleva nada bien con Kristal Silva y que incluso Sergio Sepúlveda estuvo a punto de correr la de “Venga la alegría”, por lo que por fin soltó la verdad.

“Si yo me meto ahora y pongo Laura G en Google, me asusto, que me peleé con Kristal, que si le dije a Cynthia esto, que si Sergio Sepúlveda me quería correr… Sergio Sepúlveda es uno de mis mejores amigos”, indicó la conductora de TV, mientras Inés Moreno, la entrevistadora, le cuestionaba, en tono de broma, si odiaba a Cynthia Rodríguez.

“Que odiaba a Cynthia… Cynthia y yo somos así (de amigas), realmente he hecho una gran amistad con todos los de Venga la alegría, y de mí se dice en 80 mil cosas, ya me acostumbre… ¿Qué más van a decir? ¿Qué más pueden decir? Lo que quieran, realmente me importa que lo piense con el que estoy viviendo”, dijo Laura G refiriéndose a su pareja y acabando con la polémica.

#LauraG … no se dicen tantas cosas . A la gente no se le olvida el CABAÑAZO ����♀️ … que otra cosa se debería recordar o hablar de ella ?? Pregunto !! No lo sé pic.twitter.com/lI2duoJ8fi — JUANGABRIELA JACKSON �� (@YoZhoy) May 20, 2022

Síguenos en