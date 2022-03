'Vecinos' rinde emotivo homenaje a Octavio Ocaña; despiden a Benito Rivers: "vuela alto"

Ante el estreno de la nueva temporada de Vecinos de Televisa, la producción de la serie de televisión le rindió un merecido homenaje a Octavio Ocaña, quien murió de una forma inesperada el pasado 29 de octubre del 2021 durante una persecución con polícias del Estado de México.

En medio de lágrimas, el elenco de Vecinos le rindió homenaje al actor que por muchos años le dio vida al personaje de Benito Rivers. Los famosos le dedicaron emotivas palabras a Octavio Ocaña, llevando su personaje de Benito a otro nivel, ya que el personaje fue seleccionado para aparecer en otra serie, la cual lo llevará a estar cerca de grandes estrellas.

A través de una llamada teléfonica, Lorena Ruiz de Rios (Ana Bertha Espín) y Frankie Rivers (César Bono) se comunican con Benito Rivers, en donde él les dice que le dieron un papel muy importante en una serie, por lo que ambos se muestran muy felices pero a la vez tristes porque no pudieron decirle lo mucho que lo amaban la última vez que lo vieron.

“Hijo, estaba esperando tu llamada, ya saben los vecinos y todos quieren desearte buena suerte… yo también te amo, no te lo pude decir la última vez pero te amo mi amor”, se escucha decir al persona de Ana Bertha Espín.

Mientras que César Bono le recordó cuando dijo que él no quería ser actor. “Benito, hijo, ya sé que no querías ser actor, ni disfrazarte, ni escuchar mis guiones, ¿Cómo que me perdonas? Condenado chamaco, yo solo quería que fueras un gran actor como tu padre. Mírate ahora hijo, eres una gran estrella”, dijo César Bono.

Macaria, Karla Gómez, Mayrín Villanueva, Édgar Vivar, Pablo Valentín, Manuel Flaco Ibañez y demás actores del elenco de Vecinos, también tomaron el teléfono para despedirse del actor, una vez reunidos en el patio de la vecindad.

Sin duda, fueron las palabras de Lalo España las que más llegaron al corazón de los televidentes, pues el actor señaló que ya no será lo mismo sin él. “Mendigo nariz de mosco, es que no vamos a ser los mismos sin ti, pero ahora eres un ángel, nuestro ángel. Vuela alto, Benito. Octavio siempre serás nuestro Benito”.

Cabe mencionar que Octavio Ocaña apareció por primera vez en Vecinos cuando tenía 6 años y durante mucho tiempo le dio vida al personaje de Benito, hijo de Ana Bertha Espín y César Bono. Pese a que el fallecido actor participó en algunos otros proyectos, fue Vecinos el proyecto que lo llevó a la fama y en su primer capítulo de la segunda temporada fue donde el elenco le rindió un emotivo homenaje para despedir a su personaje de Benito Rivers.

