Vanessa Claudio se despide de Suelta la sopa y pone distancia de por medio

Luego que hace un par de semanas se soltaron los rumores de que Vanessa Claudio se iba de “Suelta la sopa”, harta del ambiente laboral que se vive ahí, la conductora de televisión se despidió del programa en medio del llanto, tratando de demostrar que no tenía una mala relación con sus compañeros.

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, Vanessa Claudio dijo adiós a la emisión de Telemundo y puso mucha distancia de por medio pues sus nuevos proyectos están en un país que se encuentra fuera del continente americano, como lo dio a conocer en su despedida.

La presentadora de televisión confirmó que se va a Turquía a seguir creciendo y en busca de un sueño, por ello es que el viernes pasado fue su última aparición en “Suelta la sopa”, programa del que formó parte por casi un año.

La salida de la puertorriqueña del programa de Telemundo ya había sido adelantada hace dos semanas por el periodista de espectáculos Javier Ceriani en “Chisme no like”, quien reveló que Vanessa Claudio había hablado con los altos ejecutivos de la televisora para que la cambiaran de proyecto pues ya no soportaba la actitud de algunos de sus compañeros.

Ante la negativa de los ejecutivos, continuó Javier Ceriani, la ex reina de belleza decidió renunciar y aceptar una oferta para trabajar en Turquía, lo más lejos posible de “Suelta la sopa” y de sus ahora excompañeros, algo que se confirmó el viernes pasado, cuando ella se despidió del programa.

“Las despedidas nunca son fáciles, pero como bien decías es un ‘hasta luego’, yo sigo siendo parte de esta gran familia de ‘Suelta la sopa”, sólo tengo palabras de agradecimiento por el crecimiento, por la oportunidad con High Hill, gracias por ver algo en mi ese día en el casting”, dijo entre lágrimas Vanessa Claudio, quien también se dirigió al jefe de contenido y a sus compañeros.

“Aylin (Mujica), gran compañera, Jorge, siempre me alegras el día con tus chistes, y ‘Lucho’ Borrego, una persona muy especial en mi vida aquí, que hizo que este trayecto fuera mucho más fácil, porque no es un programa fácil de hacer, por ser un gran amigo, te amo con todo mi corazón. Gracias a todo el equipo, es el más profesional que existe, es el número uno frente a cámara y detrás de cámara”, comentó la conductora de TV.

Vanessa Claudio también dio a conocer a dónde se iba y a qué se iba a dedicar a partir de ahora, y su destino está en uno de los países más exóticos, que ha ganado fama en los últimos años con la producción de telenovelas que están conquistando el mundo: Turquía.

“Se me presenta una oportunidad y vamos a hacerlo… Me voy a Turquía, al otro lado del mundo, me voy nerviosa, pero me voy bien lista, preparada porque ustedes me han hecho este camino muy fácil, me han convertido en una mujer todoterreno”, dijo Vanessa Claudio, quien ya se encuentra en territorio turco para comenzar su nueva aventura en la conducción de un reality show de aquel país.

