Vanessa Claudio, lista para tomar el lugar de Carmen Muñoz en Al Extremo

Tras dos años de ausencia de TV Azteca y luego de un paso por Telemundo y un efímero viaje a Turquia, Vanessa Claudio está de vuelta en México para tomar el lugar que dejó vacante Carmen Muñoz en “Al Extremo”, programa en el que debutará este lunes.

La presentadora de televisión se dijo lista para imprimirle su personalidad al programa “Al Extremo” y se mostró muy emocionada por tomar esta oportunidad en su regreso a México, aunque no la tendrá fácil pues deberá hacer olvidar a Carmen Muñoz, quien antes de irse a Televisa era titular en dicho espacio.

En una charla que Vanessa Claudio sostuvo en redes con sus fans contó todo sobre su nueva aventura en “Al Extremo” y se dijo lista para toma el lugar de Carmen Muñoz en esta producción, y será este lunes, 24 de enero, cuando debute en este programa, el cual representa un reto pues nunca ha conducido uno de ese estilo.

La puertorriqueña consideró que su experiencia previa en “Venga la alegría” y en “Este es mi estilo”, además de su paso por Telemundo, le servirá mucho para desenvolverse ahora en un programa que toca temáticas distintas: “Es una oportunidad de demostrarle a la gente que también puedo hacer otro tipo de cosas”, dijo.

Pero Vanessa Claudio no solamente tendrá el reto de hacer olvidar a Carmen Muñoz, sino que también a Anette Cuburo, quien se despidió el viernes del programa, por lo que una nueva era para “Al Extremo” iniciará este lunes.

La presentadora de televisión adelantó que para esta nueva etapa de “Al Extremo” habrá secciones nuevas y que espera debutar con el pie derecho en esta emisión, pues se ha estado preparando a conciencia para hacerlo muy bien en su regreso a TV Azteca.

“Cuando se viene una nueva etapa con una nueva persona, obviamente es una nueva personalidad (del programa), le voy a inyectar lo que es Vanessa, eso es precisamente, secciones más extremas, diferentes cositas, pero todo es sorpresa, así que yo prefiero sintonicen ‘Al Extremo’ y juntos lo veamos”, comentó Vanessa Claudio.

Para la ex reina de belleza no es un secreto que todo mundo espera su debut para hacer comparaciones con anteriores conductoras, como Carmen Muñoz, y aunque no mencionó su nombre sí mandó un mensaje: “Para mi esa vara está muy alta porque todas las mujeres que han pasado por ‘Al Extremo’ son exitosas, con carreras muy importantes, entonces me siento muy honrada de formar parte de ese grupo”.

Previamente, la conductora de TV había visitado el foro de “Venga la alegría” donde habló de su breve paso por Turquía, país al que se fue después de renunciar a “Suelta la sopa”, y señaló que fue una buena aventura pero que estaba feliz de volver a México y más su familia, que ahora sí podrá visitarla más seguido.

