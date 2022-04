“Uno no es monedita de oro”; Sandra Echeverría responde tajante a críticas por encarnar a María Félix

La actriz mexicana Sandra Echeverría fue la elegida para encarnar a María Félix en la serie autorizada por su familia y la cual fue producida por Carmen Armendáriz para Televisa. Ante las diferentes críticas que ha recibido supuestamente por no ser la indicada para dar vida a La Doña, Sandra Echeverría respondió tajantemente.

La protagonista de la telenovela El Clon manifestó que ella no es monedita de oro para caerles bien a todos, sin embargo, ella asegura que se ha preparado bastante para ofrecer la mejor versión de María Félix, la actriz más temperamental y seductora de la Época de oro del cine mexicano.

“Uno no es monedita de oro y le estamos metiendo todo el corazón, pero si nos concentramos en eso, imagínate yo creo que nadie podría dar el 100, entonces más concentrarme en lo que estoy haciendo, metiéndole todo el corazón, preparándome mucho y esperando que a la gente le guste”, dijo Sandra Echeverría durante un encuentro con varios medios de comunicación.

Lee también: De blanco y rojo, Marlene Favela cautiva a la primavera con gran estilo

Por otro lado, la también cantante señaló que está más que sorprendida por la vida de María Félix, pues hay muchas cosas que desconocía de ella, tanto que le parece una mujer fascinante en todos los aspectos, razón por la que tuvo que apoyarse en películas, entrevistas y libros de La Doña para poder ser la mejor vesión de la actriz.

“Viendo muchas películas de ella, documentales, entrevistas, su libro, de todo. Sí, mucho, toda la historia de ella no me la sabía, y de verdad es espectacular, ya la verán. Todo, me parece una mujer fascinante en todos los aspectos, una mujer muy avanzada para su época, que se amaba mucho a ella misma y creo que es un mensaje que vale la pena también pasar a nuevas generaciones”.

En cuanto a la posibilidad de encarnar a María Félix en el séptimo arte, la actriz de Súbete a mi moto no descartó está posibilidad, pues está más que convencida que contar la vida de La Doña vale la pena.

Lee también: Maribel Guardia muestra bochornoso momento de actriz de Corona de Esperanzas, ríe a carcajadas

“Pues sí, la verdad es que María Félix es un personaje que valdría la pena hacer en más proyectos, ojalá que en algún momento pueda hacer su película porque creo que vale la pena que más gente la conozca, y como decía yo, nuevas generaciones que la conozcan a través de nuestra serie, a través de su película, o de lo que se siga haciendo, pero que sí siga presente”.

Síguenos en