Un gigoló de talla Marcus Ornellas, en complicidad con Diego Klein en nueva serie

Entre los más recientes proyectos que ha tenido el actor Marcus Ornellas en televisión luego de algunos exitosos melodramas, hoy está listo para ser un gigoló de nivel y hará de las suyas en complicidad con Diego Klein en una nueva y prometedora serie de tv.

Se trata de "Reputación Dudosa", una historia que retrata la vida de Luis Arturo López Alcalá, un hombre guapo y exitoso que ha hecho mucho dinero en la industria farmacéutica, pero que trae a más de una mujer de un ala, derrapando de amor por él. Y es que el actor de la exitosa telenovela "Si Nos Dejan" (2021), ha dejado preparado el terreno con su participación en la segunda temporada de "Monarca" (2021) y luego de figurar en dos melodramas al hilo, vuelve a las series.

Además de compartir créditos con el actor Diego Klein, quien recientemente debutó en los melodramas de Televisa, como Santiago Hinojosa Montesinos en el remake de "Los Ricos También Lloran" (2022) y tras haberse confirmado su participación protagónica en "Mi Secreto" la nueva telenovela de Carlos Moreno Laguillo, ahora también, el brasileño hará de las suyas al lado de un ramillete de actrices.

Lee también: Ariadne Díaz y Marcus Ornellas luchan contra el virus; suspenden grabaciones de novelas

"Reputación Dudosa", la nueva serie de Claro Video, cuenta además con las actuaciones de un ramillete de guapas actrices como son Claudia Álvarez, quien tras protagonizar "Vencer el Desamor" (2020) junto a David Zepeda, y luego de haber dado a luz sus gemelos, ahora vuelve a los foros de grabación.

Grettell Valdez, es otra de la actrices que se integran al elenco de la que se presume, será una tentadora producción. Su última participación fue en melodramas de la televisora de San Ángel fue en "Médicos, Línea de Vida" (2019-2020) como la malvada Ana Caballero y posteriormente hizo la serie "Los Pecados de Bárbara" (2020), posteriormente "Buscando a Frida" (2021) de Telemundo y por último, formó parte del elenco de la serie "Amores que Engañan (2022) como Sofía, en el episodio "Solo una oportunidad".

Lee también: Carlos Moreno Laguillo estrena novela y confirma a los protagonistas

Y tras su más reciente participación en la bioserie del cantante Vicente Fernández, como Patricia Rivera -la tercera en discordia entre el 'Charro de Huentitán' y su esposa Refugio Abarca, Doña Cuquita-, la actriz colombiana Sara Corrales, se suma a esta nueva aventura de Claro Vídeo. Sus últimos dos proyectos en Televisa fueron las telenovelas "Cita a Ciegas" (2019) y "Quererlo Todo" (2020-2021).

Por su parte, Marcela Guirado viene de hacer series de televisión como "Selena: la Serie" (2021) de Netflix interpretando a Verónica Castro, "La Negociadora" (2021) dando visa a Abril Islas -también de Claro Video-, y la última: "Cómo Sobrevivir Soltero" (2022) en la piel de Natalia para Amazon Prime Video, compartiendo créditos con los hermanos Sebastián y Emiliano Zurita Bach.

Luz Ramos, es otra de las actrices que posiblemente sufra el descaro de Marcus Ornellas de ser un gigoló. A ella se le vio trabajar como la teniente Adriana Sánchez (2020-2021) en "Imperio de Mentiras", junto a Angelique Boyer y Andrés Palacios; también tuvo participación en la tercera temporada de "¿Quién Mató a Sara? (2022) de Netflix, como una Secretaría Farmacéutica.

Por otro lado, y tras regresar a los melodramas de la televisora de San Ángel con "Mujer de Nadie" en la que precisamente comparte créditos con el brasileño Marcus Ornellas como Martha Ibarra de Ortega, madre de Fernando Ortega Ibarra (Ornellas), la primera actriz Verónica Languer, también formará parte de este ramillete de guapas actrices en "Reputación Dudosa" (2022). La actriz también viene de participar en la serie "La Casa de las Flores" (2018-2020) y más recientemente en "Imperio de Mentiras", junto a Luz Ramos.

Y como buen anfitrión de este nuevo proyecto en su carrera artística, Marcus Ornellas no tardó en compartir el primer avance del tráiler de "Reputación Dudosa" a través de su cuenta de Instagram, cuyo post se lee al pie del vídeo: "¿Qué creen? Ya salió el primer tráiler de #ReputaciónDudosa y estoy muuuuuuy feliz porque se estrena el día 30 de junio por @clarovideo. ¿QUÉ LES PARECE?".

Será a partir del jueves 30 de junio que se pueda disfrutar de "Reputación Dudosa" a través del servicio de streaming de Claro Video.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!