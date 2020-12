¡Un dineral! Esto gana Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’

Hace días surgió el rumor de que el conductor de espectáculos Daniel Bisogno, fue suspendido de Ventaneando, a raíz de sus insultos al aire en contra de Javier Ceriani, esto por ganarle una exclusiva sobre la situación sentimental de Marjerie de Souza; motivo por el cual se dice que ya estará más en el programa por ordenes de los ejecutivos de la televisora, pero ¿Sabes cuánto gana el conductor en TV Azteca?

Según Arguende TV, quien ha seguido de cerca la polémica conducta de Daniel Bisogno, ésta percibe en la televisora un sueldo de 475 mil pesos mensuales, es decir, que solamente por conducir un programa gana 24 mil pesos, lo anterior debido a que su supuesta suspensión fue sin goce de sueldo.

Y es que esto cada vez se reafirma, ya que en el transcurso de toda este semana y los últimos dos días de la pasada, Daniel Bisogno no apareció en el foro sentado con sus compañeros de conducción, como habitualmente lo hace en cada uno de las emisiones.

Lee también: Daniel Bisogno no estará en Ventaneando ¿Cuál es la razón?

Además, en la celebración de la posada que realizó el empresario Ricardo Salinas Pliego en compañía de directores del canal y otros conductores de la programación, Daniel Bisogno, no hizo acto de presencia en la comida.

Según Arguende TV, el problema con el conductor surgió porque patrocinadores del programa llamaron a ejecutivos quejándose sobre lo ocurrido, y fue la razón por la que los empresarios del canal temieron a que se retirarán los millones de pesos que inyectan las marcas de patrocinadores.

Ante tal situación, los ejecutivos exigieron a Daniel Bisigno ofrecer una disculpa al aire, de lo contrario las marcas iban a retirar su dinero. Sin embargo, hasta el momento el polémico conductor no se ha pronunciado públicamente, ni disculpado con Ceriani, ni con la audiencia que pudo haberse sentido ofendida.

Incluso se dice que el problema fue tan grande, que Pati Chapoy tuvo que pedir al propio dueño de la empresa, Ricardo Salinas Pliego para que interviniera a favor de castigado conductor, ya que consideró que se estaba exagerando mucho en el tema.

Daniel Bisogno ha tenido una serie de conflictos por su forma de expresar sus comentarios, ya que anteriormente se había metido incluso con la investidura presidencial, y los seguidores de éste, tanto que Salinas Pliego le llamó la atención, pero al mismo tiempo respaldó su trabajo e integridad.

Ha trascendido también que el famoso perdió su exclusividad, después de 20 años, por lo que tendría la libertad de trabajar en cualquier otro lugar que no sea la televisora del ‘Ajusco’, y por lo que no sería raro verlo el próximo año en otro canal, por qué no, la competencia.