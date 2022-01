Un brote de Covid-19 retrasa el rodaje de "The Mother" con Jennifer López

Tras una nueva ola de contagios por la nueva cepa de Covid-19 este 2022 que se ha dejado ver entre el equipo del rodaje de la película de Netflix "The mother" ha obligado a posponer la grabación en Gran Canaria, por lo que la cantante y actriz estadounidense Jennifer Lopez, quien protagoniza el proyecto, ha salido de la isla atlántica española.

Según informaron medios locales, el brote afecta a varios integrantes del equipo, así que plataforma audiovisual ha decidido suspender el rodaje previsto en varios entornos de la capital insular durante este fin de semana.

"The Mother" se basa en una trama de acción en el que la neoyorquina Jennifer Lopez interpreta a una asesina que abandona su escondite para proteger a su hija, a la que tuvo que renunciar para salvarla de una peligrosa banda que la perseguía y amenazaba.

El rodaje ya había transformado lugares como el entorno de la plaza Cairasco, la Alameda de Colón, el Gabinete Literario y el Hotel Madrid del centro de las Palmas de Gran Canaria. En estos escenarios estaba previsto rodar estos días escenas ambientadas en La Habana, donde se desarrolla la mayor parte de la trama.

Los planes de grabación habían sido ya anunciados con restricciones de tránsito y comercial, pues los establecimientos de la zona debían permanecer cerrados al menos tres jornadas.

Los preparativos de la ambientación cubana de la película incluyen un jardín tropical en el centro de la plaza citada y el montaje de una estructura de madera en la anexa Alameda de Colón. EFE

