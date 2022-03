Tv Azteca reta a Televisa con telenovelas originales, no remakes

Luego de que Televisa anunciara una serie de remakes de telenovelas que fueron todo un éxito hace años como Los Ricos También Lloran, historia que ahora será protagonizada por Sebastián Rulli y Claudia Martín y que en 1979 esteralizaron Verónica Castro y Rogelio Guerra, Tv Azteca ahora reta a la televisora de San Ángel con telenovelas originales, no remakes.

Para 2022, las telenovelas y producciones originales propias regresan a Azteca Uno. De hecho, ya se analiza el rumbo de la serie que estrenará el canal a mediados de año; así lo confirmó Sandra Smester, directora general de contenidos y distribución de Azteca.

"En el Uno tenemos cumplidos tres años de una estrategia totalmente de programación en vivo y entretenimiento que, no nos quejamos, nos ha ido muy bien. "Ahora lo que quiero hacer son telenovelas, producciones propias, historias originales y característicos de lo que es Tv Azteca", afirmó la ejecutiva en entrevista.

La apuesta de dichos contenidos inició en el canal Siete; ejemplo de ello es Un Día Para Vivir, unitario que estrenó el 6 de septiembre, a las 20:30 horas, protagonizado por María José Magán. Entre los proyectos del próximo año también se encuentran MasterChef Junior, un reality de baile, Venga La Alegría Sabatino y La Academia, concepto que cumplirá 20 años.

"La vamos a traer los sábados y domingos por ser esta magna celebración y se verá diferente a las versiones que hemos tenido en otras ocasiones. "Estamos trabajando, es muy temprano para cerrar un jurado aún, ya le dije a Horacio Villalobos que lo quiero ahí, pero de ahí con el resto estamos trabajando", dijo.

Lolita Cortés está descartada como juez, mientras que con Adal Ramones aún no inician negociaciones. "La gran gala definitivamente es el domingo, el sábado sí habrá concierto, no sólo será casa de reality; en el número de participantes aún estamos viéndolo porque el proyecto está contemplado para 10-14 semanas por ser dos días a la semana", agregó.

Smester comentó que, a pesar de que algunos programas no han funcionado como La Pareja Ideal, con Penélope Menchaca, Cazatesoros, con Facundo y Regina Murguía o Don't, No lo hagas, con Adal Ramones, esto no los desmotiva, al contrario, les enseña qué camino recorrer.

"Si tuviésemos la bolita de cristal, todos en la industria, sería maravilloso, hay apuestas que funcionan y otras que no.

"De todas aprendemos el qué hacer y qué no, el cómo arreglar lo que se hizo, no me arrepiento de nada, creo que lo importante es seguir haciendo", aseguró.

