'Turning Red' de Pixar debutará directamente en Disney Plus en Marzo

Una nueva historia de Disney está por llegar este 2022; se trata del tercer largometraje de Disney Pixar que será directamente estrenada en Disney Plus que lleva por nombre "Turning Red" (Volviéndose rojo); según anunció este viernes Walt Disney Co.

"Turning Red" se estrenará exclusivamente en Disney + el 11 de marzo de 2022, dijo el estudio. Kareem Daniel, presidente de distribución de Disney, citó la pandemia y la recuperación más lenta de las películas familiares en la taquilla.

"Dada la demora en la recuperación de la taquilla, en particular para las películas familiares, la flexibilidad sigue siendo el centro de nuestras decisiones de distribución", dijo Daniel en un comunicado.

Lee también: Exhiben en Miami Noche de fuego y filmes internacionales que aspiran al Óscar

Los dos últimos lanzamientos de Pixar, "Soul" y "Luca", también pasaron directamente a la transmisión durante la pandemia. Antes de eso, "Onward" se estrenó en los cines a principios de marzo de 2020, justo cuando la pandemia obligó a cerrar los cines. Poco después comenzó a transmitirse a Disney +.

Disney describe "Turning Red" como la historia de "una niña confiada y tonta de 13 años dividida entre seguir siendo la obediente hija de su madre y el caos de la adolescencia".

Lee también: Tras muerte de Octavio Ocaña, Benito Rivers continuará en Vecinos de esta forma

Dirigida por Domee Shi (quien hizo el cortometraje de Pixar “Bao”), es la primera película de Pixar dirigida únicamente por una mujer. Rosalie Chiang y Sandra Oh encabezan el elenco de voces.

La cuenta oficial de Instagram, empezó a publicar material y algunos detalles de la cinta animada desde 2021, como el póster oficial de "Turning Red", cuya descipción se lee: "Unleash your wild side. Check out the brand-new poster for #TurningRed!" (Da rienda suelta a tu lado salvaje. ¡Echa un vistazo al nuevo póster de #TurningRed!).

Y este viernes la misma cuenta compartió el tráiler oficial de la películ)a: "Disney and Pixar’s #TurningRed will stream exclusively on #DisneyPlus beginning March 11." (#TurningRed de Disney y Pixar se transmitirá exclusivamente en #DisneyPlus a partir del 11 de marzo.

Con información de Disney Plus / Agencia AP NUEVA YORK / Fotografía Instagram Turning Red

Síguenos en

AP The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846 con sede en la ciudad de Nueva York y con equipos de cobertura en más de 100 países. Goza de gran prestigio internacional, han ganado más de 50 premios Pulitzer, incluidos 31 por fotografía, desde que el premio se creó en 1917. Ver más