Tunden a Pedro Sola por criticar a mujeres mazatlecas: "¡Qué vergüenza da esto!"

Desde hace unos días el conductor de Ventaneando, Pedro Sola, se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones por México y recientemente visitó Mazatlán, Sinaloa, lugar donde el presentador de televisión aparentemente no se la ha pasado del todo bien, pues a través de sus redes sociales se quejó de las mujeres mazatlecas por ser mal educadas, además de decir que da vergüenza que calles y avenidas del país lleven nombre de políticos, situación que generó toda una controversia en redes.

Fue el pasado miércoles cuando Pedro Sola recurrió a su cuenta de Twitter para manifestar su descontento con las mujeres mazatlecas, pues aseguró que mientras más rubias, elegantes y con carrazos de lujo más mal educadas eran, situación que lo puso en el ojo del huracán, además de decir que es lo que le daba mucha vergüenza. .

"Aquí en Mazatlán mientras más rubias y elegantes son las mujeres y manejan unos carrazos de lujo o unos camionetones, más mal educadas son para manejar, ¿a qué escuela las habrán mandado sus papás? Seguro a unas en donde no les dieron civismo y urbanidad." Se quejó el compañero de Pati Chapoy.

Y aunque algunos usuarios coincidieron con el comentario del presentador de Tv Azteca, la mayoría de los internautas se le fueron encima e incluso responsabilizaron a su televisora su comportamiento. "Agradezca a su televisora por perpetuar ese estereotipo específico del que tanto se queja, años de cultura pop le han dado en la madr... a justamente eso, a la educación, civismo y urbanidad", señaló un usuario.

Mientras que otros usuarios no dudaron en decirle hasta de lo que no: "SI tanto le molesta lo que pasa o no en Mazatlán, para que compró departamento aquí. Solo se la pasa quejándose de todo lo que pasa o hacemos los Mazatlecos. Y se lo digo en buen plan. Considerelo Pedrito. En todas las ciudades hay buenas y lo contrario", "Te la pasas quejándote de mazatlan y aquí te la vives ", "Ya no vengas, aún que vienes de mazote, te estás queje y queje, allá quédate con tu civismo y " urbanidad" según tú.", "Perdón Pedrito, pero a ti te ofende has haber nacido en el cuerpo equivocado.....", son algunas de las críticas que Pedro Sola generó con su comentario.

Cabe mencionar que no fue el único tuit, ya que momentos después el conductor se quejó de las calles y avenidas por tener nombres de políticos a quien tachó de ladrones y corruptos. "Cuando se viaja por el país se percata uno de que la mayoría de las calles y avenidas llevan el nombre de ladrones y corruptos, es decir políticos que se perpetúan a través de este medio. Qué verngüenza da esto y lo peor es que no tiene fin ya que todos son iguales", expresó.

Como era de esperarse, a diferecia de la crítica que hizo hacía las mujeres mazatlecas, en este comentario muchos de los usuarios coincidieron con él, pero no pudo faltar el que le sacó los trapitos al sol y compartió algunas imágenes en las que el comunicador aparece en Los Pinos durante el mandato de Enrique Peña Nieto.

"Ay Pedrito, pero cuando te invitaban a los Pinos ¿qué?, ahí si no decías nada, o sólo porque son tus amigos aquella gente, que por cierto pronto estarán en la cárcel. Doble moral la tuya", escribió un usuario de Twitter en la publicación del conductor de Ventanenado.

Aquí en Mazatlán mientras mas rubias y elegantes son las mujeres y manejan unos carrazos de lujo o unos camionetones, mas mal educadas son para manejar, a que escuelas las habrán mandado sus papás? Seguro a unas en donde no les dieron civismo y urbanidad. — Pedro Sola (@pedrosola) January 7, 2022

