¿Tú Crees? Enredos de Diez, nueva serie cómica protagonizada por Daniela Lujan y Ricardo Margaleff

Después de siete temporadas (dese el 2007) de "Una Familia de Diez", exitosa serie de Televisa, este 2022 se ha anunciado una nueva producción que surge de la misma que llevará por nombre "¿Tú Crees? Enredos de Diez", y será protagonizada por Daniela Luján, quien da vida a Gaby y Ricardo Margaleff que interpreta a Plutarco López.

La nueva serie producida por Pedro y Jorge Ortiz de Pinedo (padre e hijo), será parte de la programación de fin de semana conocida como Domingos de Sofá, en la que normalmente se transmiten programas de comedia por el Canal de las Estrellas.

"¿Tú Crees? Enredos de Diez", es un spin off (extensión) de "Una Familia de Diez" y después de 15 años que cumple la producción, han decidido hacer esta renovación de la misma, centrándose e el matrimonio de Gaby y Plutarco, quienes buscan independizarse de los López junto con su hijo Justito, el famoso "Ajolotito" (Tadeo Bonavides).

No obstante, este giro de 360 grados, no será fácil para el matrimonio, pues hora sí tendrán que ponerse las pilas y encontrar un trabajo, luego de buscar su nidito de amor, el cual encuentran de puro milagro... Ahora, no sólo será Plutarco el que haga sus "plutarcadas" entre los López y donde sea que se pare; pues Gaby será su cómplice en una serie de aventuras que vivirán juntos como pareja tras entrar a trabajar a "Almacenes Patito".

Supermercado que normalmente se disputan los propietarios, un par de hermanos que sólo ven todo el provecho que le pueden sacar y que serán interpretados por Ingrid Martz en su regreso a los foros de televisión y debutando en un programa cómico y Eduardo 'Lalo' Palacios, quien viene de melodramas como "Quererlo Todo" (2020-2021) y "Contigo Sí, Por Siempre" (2021) de Televisa.

Lo que generará el clima perfecto par que Gaby y Plutarco hagan de las suyas en embarazosas pero divertidas situaciones protagonizadas por su torpeza y su muy particular forma de ser, que los pondrá todo el tiempo en peligro de quedarse sin empleo y sin su hogar.

A esta nueva historia de comedia y diversión que surge de "Una Familia de Diez", se suma un gran elenco de actores que ya se les ha visto desfilar por programas cómicos como Maria Alicia Delgado, Pierre Angelo, Luis Manuel Ávila, Lenny Zundel, Natalia Madera, Adriana Moles y Melissa Hallivis, sin dejar de lado a los integrantes de la entrañable Familia López.

"¿Tú Crees? Enredos de Diez" está conformada por 13 capítulos y tendrá participación de invitados especiales. Será el próximo domingo 31 de julio cuando la nueva producción de los Ortiz de Pinedo vea la luz a las 8:00 pm por el Canal de las Estrellas, donde se podrá ver cada domingo.

