Tras veto en México, Kate del Castillo regresa al país para hacer una serie

Luego de varios años de estar fuera de México, la actriz mexicana Kate del Castillo regresa al país para hacer una serie. Recordemos que la famosa tuvo problemas con la autoridades mexicanas al ser vinculada con el narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Luego de que hace unos meses, Kate del Castillo manifestara que su más grande deseo era volver al país que la vio nacer para trabajar pero que nadie la quería contratar para sus producciones; ahora su padre, Eric del Castillo reveló que su hija regresará a México para hacer una serie.

"Me duele muchísimo. Imagínate, yo quisiera trabajar mucho más en México. Yo sé que yo me fui (a Estados Unidos) para buscar nuevas oportunidades y las encontré. La verdad, estoy feliz de la vida con todo lo que he logrado, estoy contenta. Me falta mucho más”, dijo Kate del Castillo previo a que si padre confirmara que probará suerte de nueva cuenta en el pás.

Fue durante una entrevista exclusiva con el programa Hoy de Televisa, que Eric del Castillo dijo que en apróximadamente en dos meses la actriz pisará suelo mexicano para ser parte de una serie. “Va a regresar, va a ser una serie aquí en México, en dos meses ya la tendremos por acá”, reveló el también primer actor.

El padre de la actriz de 49 años manifestó que será en febrero cuando Kate del Castillo inicie las grabaciones de la serie ‘The Beautiful Lie’, historia que será una nueva adaptación de la novela “Anna Karenina”, de Lev Tolstói. Esté proyecto estaba bajo la producción de Pantaya, Endemol Shine Boomdog y Cholawood Productions.

Cabe mencionar que la última producción mexicana que Kate del Castillo hizo en México fue “La Reina del Sur” en el 2014, por lo que ocho años después, la artista de 49 años regresa al paías que la vio nacer como estrella. Por otro lado, el padre de Kate del Castillo reveló algunos detalles de cómo fue la fugaz visita de la actriz el pasado mes de diciembre, justo en Navidad.

“Venía de Colombia, de Bogotá, se vino directo para México, y aquí precisamente donde estamos sentados, aquí pasábamos ratos. Nos dio mucha tristeza cuando se fue, pues tenía que irse, tenía prácticamente casi un año sin estar en su casa y sin estar con su perrita Lolita, entonces estaba preocupada, y lo entendemos”, relató.

