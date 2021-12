Tras veto, Danna Paola regresa a Televisa por la puerta grande

Hace un poco menos de un año que estrellas como Alejandra Guzmán, Aracely Arámbula y Danna Paola, fueron vetadas de Televisa, debido a que el trío de famosas fueron invitadas por TV Azteca -la competencia-, para ser parte de su fiesta de fin de año, por la que por cierto, fue muy criticado Ricardo Salinas Pliego -el dueño y presidente de la televisora del Ajusco-, debido a la pandemia por el Covid-19.

Aunque todo parece indicar que las aguas han vuelto a su cauce y la molestia de los ejecutivos de Televisa, ya han limado asperezas con Danna Paola, quien regresó por la puerta grande a la empresa participando en un magno evento de caridad como es Teletón.

Y es que tras casi 12 meses de haber sido vetada de Televisa, Danna Paola llegó a cautivar con su presencia en el escenario musical como parte del elenco de estrellas que desfiló por el Teletón el sábado pasado. Fue con "Cachito", -single a dueto con Mau y Ricky (2021), que la protagonista de "Atrévete a Soñar" (2009) conquistó al público del foro de televisión.

La estrella que ha triunfado a nivel internacional tras su participación de "Élite" de Netflix en las dos primeras temporadas entre 2019 y 2020, agradeció la invitación de la empresa que la vio nacer y crecer como actriz y cantante tras su debut hace 22 años, en la serie infantil "Plaza Sésamo" (1999), posteriormente en "Rayito de Luz" (2000) como Lupita Lerma y luego, dando vida a María Belén Marín (2001) en "María Belén", telenovela que la lanzaría al estrellato.

"¡Muchísimas gracias Teletón!... Muchísimas gracias allá a todos en casita, muchísimas gracias por recibirme, no olvidemos que estamos aquí para apoyar a Teletón, a todos nuestros niños queridos que lo necesitan...".

Y agregó: "No importa, con un cachito de ti, con un cachito de tu corazón. Hay que apoyar esta noble causa, gracias por invitarme, siempre ha sido un placer, ¡los amo!, ¡Feliz Año y besos a esta casita [Televisa]", expresó Danna Paola tras su participación.

La cantante mexicana que a sus 26 años se ha coronado como una de las estrellas más escuchadas en Spotify, dejó el corazón en el escenario de Teletón y se llevó la admiración y respeto de colegas como Galilea Montijo -quien fue una de las conductoras del evento anual de Televisa-.

Y aunque su participación fue muy significativa para Televisa, no hay que olvidar que en el mes de junio de este 2021, Danna Paola se lució en el programa "Hoy", haciendo de las suyas con Paul Stanley en la sección "¡a ver canta!", cuando cantó con piano las letras de "Fama" y "Oye Pablo" y "Yo bailo sola" "Un mundo de caramelo" que cantó con el conductor, tras ser recibida con bombo y platillo luego de que se hiciera un recorrido por su exitosa carrera artística.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!