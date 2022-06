Tras temblar de coraje y hablar pestes de Telemundo, Niurka Marcos regresa a La Casa de los Famosos.

Tras temblar de coraje al ser eliminada y después de hablar pestes de Telemundo, Niurka Marcos regresa a La Casa de los Famosos. Será este lunes de eliminación cuando la vedette cubana, quien aseguró que no volvería al lugar donde la trataron muy mal, este de nuevo en el programa.

Fue durante una entrevista con el programa De primera Mano, que Niurka Marcos aseguró que Telemundo había hecho una campaña de desprestigio en su contra por lo que jamás pondría un pie en la televisora, sin embargo, en las últimas horas,todo parece haber quedado atrás y la cubana hará acto de presencia en el reality.

“Fue una semana de ataque, pero con el 50 por ciento de lo que me atacaron hubieran logrado el mismo objetivo. Yo creo que no me sacó el público, creo que la idea fue de los responsables ejecutivos. Acabo de tener una junta con ellos, fue algo muy raro, Allan me contó todo y Romina me habló esta mañana llorando”, dijo en su momento.

Pero hace unas horas y durante un enlace en vivo con Héctor Sandarti, que la ex esposa del productor de Televisa, Juan Osorio, que la famosa aseguró que estará en la gala de esta noche, descartando que Telemundo la estuviera presionando.Además, la bailarina aseguró que ira blindada en caso de que ' las gárgolas' quieran atacarla.

"El punto es que quiero invitar a toda la gente, he vivido Héctor cosas muy horribles desde que salí, muy tóxicas, veo que es horrible como la gente se esta atacando parecen animales por todos lados, yo esperaba otra cosa realmente de esta experiencia, algo, yo hice una familia dentro de La Casa de los Famosos y veo que la familia se desmorona y me da tristeza y solo quiero decirte que, el lunes nos vemos en la gala, para avisarle a toda la gente que voy a ir camuflajeada y como se dice, blindada, no vaya a ser que las gárgolas me vayan a llenar de toxicicidades, eso no va a pasar", expresó Niurka Marcos durante una charla con el presentador.

Acto seguido Héctor Sandarti le agradeció a Niurka Marcos su asistencia a la gala, en donde la invitó a resolver todas sus dudas y aclarar si tiene alguna diferencia. "Me parece perfecto, un espacio como yo lo deseo pero como lo quieren ustedes", dijo la también actriz, dejando claro que hará acto de presencia en el reality por sus fieles admiradores.

Posteriormente, Niurka Marcos realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus fanáticos en donde dejó claro que no asistirá a la gala porque Telemundo la está presionando si no porque es algo que le debe a su público.

