Tras superar la covid, Adamari López regresa a Hoy día y se luce en faldita

La última semana no fue para nada la mejor para Adamari López, pues tuvo que guardar reposo y hasta visitar el hospital tras contraer covid-19, enfermedad que ya superó y para celebrarlo se lució en faldita celeste en su regreso a “Hoy día”, donde la recibieron con mucho regocijo.

La presentadora de televisión se recuperó rápidamente del coronavirus después de haber dado positivo hace poco más de una semana y haber compartido su estado de salud con sus fans en redes sociales, donde agregó que se contagió después que su hija Alaïa enfermara, pero tras el susto inicial, ya superó la covid y se presentó en “Hoy día” con los ánimos renovados.

Luciéndose en una faldita azul celeste y un saco en el mismo tono, Adamari López llegó al foro del matutino de Telemundo y se mostró feliz por regresar luego de superar la covid, una enfermedad con la que tomó todas las precauciones posibles para evitar un cuadro grave, incluso prefirió hospitalizarse para ser monitoreada.

El miedo de Adamari López no estaba infundado en absoluto, pues aunque no presentó síntomas graves, sí recordó que cuando tuvo influenza su vida estuvo en riesgo y tardó tres meses en recuperarse, por lo que no quería volver a pasar por algo similar.

Hay que recordar que la actriz puertorriqueña es una sobreviviente del cáncer y por ello su sistema inmunológico está más comprometido ante este tipo de enfermedades, afortunadamente, no pasó a mayores y regreso con toda la actitud a “Hoy día”, donde la recibieron muy contentos.

Para su retorno a la TV luego de una semana de ausencia, Adamari López lució un conjunto en color azul celeste conformado por un saquito de manga larga y cierre al frente, el cual abrió hasta la altura del busto para presumir sus encantos, dándole un toque sexy al outfit.

El atuendo era complementado con una faldita entallada en la zona de las caderas y los muslos y más holgada en la parte de abajo con una especie de olán, con un largo hasta las rodillas; la famosa le puso la cereza al paste con unas altas zapatillas plateadas y el pelo suelto, luciendo su delgada silueta.

En la cuenta oficial de “Hoy día” se compartió un breve video donde Adamari López entraba al foro muy feliz: “Regresé a trabajar después de haberme ausentado unos días por lo del covid, estoy bien, así que los espero aquí”, dijo la conductora de TV mientras sus fans le mandaban buenas vibras en los comentarios.

“Bella, ¡qué alegría verte súper bien!“, “Esto se llama valor y confianza en Dios, Damari es una verdadera guerrera, por eso no se deja vencer por las piedras que se le ponen en sus caminos“, “Bienvenida, Adamari, gracias a Dios por traerte en salud y llena de energía de vuelta a la labor”, “Enhorabuena, guapa, pero igual a seguir cuidándose”, “Aquí los estoy mirando, andas súper bonita”, “Nos alegramos de tu recuperación”, “Estás bellísima a pesar de todo lo que has pasado”.

Adamari López se lució en un outfit azul y zapatillas plateadas. Foto Instagram Adamari López

