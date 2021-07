Tras superar el cáncer, Rebecca Jones es la nueva conductora de Sale el Sol

Después de pasar por momentos muy oscuros, Rebecca Jones está de vuelta y tras superar el cáncer reapareció en televisión como conductora de un popular matutino, en el que la recibieron con los brazos abiertos.

La actriz debutó como presentadora de televisión en el programa “Sale el Sol”, de Imagen TV, demostrando que no sólo tiene tablas para las telenovelas y el teatro, sino también para alegrar las primeras horas del día de los televidentes con su simpatía y belleza.

Muy recuperada y feliz, Rebecca Jones deslumbró y confirmó que será la nueva conductora invitada de “Sale el Sol” durante dos días, el primero de ellos fue este lunes y el segundo será mañana, y, por lo que compartió en Instagram, se la pasó muy bien y disfrutó mucho hacer algo en lo que no había incursionado antes.

Fue el periodista de espectáculos Alex Kaffie quien ya había adelantado en su columna “Sin lisonja” que la actriz estaría como presentadora invitada durante un par de días al matutino de Imagen TV, de donde también es colaborador.

El comentarista también resaltó que la invitación para Rebecca Jones se dio despues de que ella estrenara una obra de teatro en la que su actuación tuvo bastante éxito, logrando que el público incluso la ovacionara de pie por varios minutos, lo que supuso un bálsamo para la gran villana de las telenovelas, quien recientemente superó el cáncer en los ovarios.

Tras su primer día como conductora invitada de “Sale el sol”, la histrionisa reconoció que fue una grata experiencia y que era la primera vez en su vida que desarrollaba una función como esa, pues nunca había experimentado como presentadora de televisión.

“Ooooigan, me divertí tanto en mi primera conducción en la vida!?!?!?! Jamás me imaginé! Puede ser tanta ligereza, profundidad y buena onda al mismo tiempo en un programa??? GRACIAS @atovarp @saleelsoltv y a cada uno de mis compañeros @anamaalvarado @ponchovpof @paulinamercado007 por una mañana maravillosa. Y me fascinó volver a ver a mi querida @talinafernandezoficial #ladamadelbuendecir #saleelsol @imagentvmex (sic)”, escribió Rebecca Jones en Instagram.

La actriz compartió una imagen en la que aparece sentada al lado de algunos de sus “nuevos compañeros”, incluida Talina Fernández, riendo y pasándosela bien, con un outfit conformado por una blusa y un pantalón verde, unas botas café largas, de punta y tacón, y el cabello corto.

Los fans de Rebecca Jones que no se hayan enterado que estuvo este lunes en “Sale el sol” todavía tienen oportunidad de verla mañana pues estará en su segundo día como conductora invitada y quizá, al ver el recibimiento, la producción alargue un poco más su estancia.

