Tras su regreso a Telemundo, Marjorie de Sousa podría estar en LCDLF 3

Luego de volver a las telenovelas co "La Desalmada" (2021) de Televisa y tras su regreso a Telemundo, gracias a su participación en la nueva producción "El Conde: Amor y Honor", ha trascendido que la actriz Marjorie de Sousa podría estar en "La Casa de los Famosos" en su tercera temporada.

Y es que, ni bien había llegado a su fin la segunda edición del exitoso y polémico reality show de Telemundo, cuando ya se estaba pensando en producir la tercera temporada del mismo, y por el que ya se han revelado los nombres de algunos de los famosos que podrían vivir la intensidad de estar encerrados viviendo juntos.

La pregunta es, ¿tendrá algo que ver su supuesta participación en "La Casa de los Famosos 3", o sería algún indicio de que ella formará parte de la próxima edición, luego de ser la asignada para llevar el premio en efectivo a los cuatro finalistas que quedaban?; podría ser...

El Canal de YouTube Bufeo TV, compartió la posibilidad de ver a a rubia venezolana, precisamente a raíz de que fue la portadora de llevar el gran premio de 200 mil dólares que ganó Ivonne Montero tras ser la absoluta triunfadora del reality show.

Y aunque ni la propia televisora ha hecho oficial una tercera temporada del reality show que recién terminó el pasado lunes 8 de agosto, ya hubo quien vislumbró a la próxima prometedora villana -como Cayetana Carrá- que hará la vida imposible a Ana Brenda Contreras y a Fernando Colunga, para ocupar un sitio dentro de la casa.

De acuerdo a dicho canal, fue una cuenta de Twitter bajo el perfil de "la cotorrita", la que dio su opinión tras ver a Marjorie como parte de la fastuosa producción y hasta aseguró que la venezolana podría ser parte de reality y escribió: "Mañana, Marjorie de Sousa confirmada para 'La Casa de los Famosos'...", escribió.

Por su parte, Marjorie de Sousa continúa enfocada en dar vida a Cayetana Carrá en "El Conde: Amor y Honor" y hasta el momento no ha hecho ninguna declaración al respecto de su vislumbrada participación de la aún no anunciada "La Casa de los Famosos 3".

Según el canal, otra de las famosas que irían al reality sería Dania Méndez, ex integrante de "Acapulco Shore" y en otros medios, ha salido a la luz, el nombre del controvertido actor Alfredo Adame.

Diana Palacios Periodista

