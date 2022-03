Tras su reciente boda, Marimar Vega une su talento con Carlos Ferro en nueva serie

Después de emprender el vuelo como esposa de Jerónimo Rodríguez el pasado 28 de febrero, la actriz Marimar Vega une su talento con Carlos Ferro en una nueva serie de televisión; se trata de "Ligeramente Diva", y se han reunido en Colombia para arrancar con las grabaciones de esta nueva producción.

En la serie también actuará Mauricio Garza, el hijo de Jorge 'El Burro' Van Rankin en la serie cómica "40 y 20" de Televisa, quien también viene de hacer comedia en programas como "Miembros al Aire" (2019), o interpretar a Nicolás Ramos en la tele comedia "Betty en NY" en el mismo año.

Más recientemente, tuvo una participación con el personaje de "Brócoli" en la tercera temporada de "¿Quién es la Máscara?" (2021) y luego como Tomás Cruz en la novela de Telemundo "Parientes a la Fuerza" (2021) en la que compartió créditos con Bárbara de Regil y Guy Ecker.

Y una cuarta cara muy conocida dentro de medio artístico en México y el extranjero es la de Estefanía Villarreal, recordada por su personaje de Celina Ferrer en la entrañable telenovela "Rebelde" (2004-2006) en la que era la mejor amiga de Mía Colucci (Anahí Puente).

Y dentro de su carrera como actriz, ha estado últimamente en varias producciones televisivas, desde "Y mañana será otro día" (2018) dando vida a Nora Solé, como en la serie "Decisiones: Unos ganan, otros pierden" en la piel de Laura Sánchez en el episodio "Celos Asesinos" y más recientemente volvería sus inicios tas dar vida la directora del Elite Way School en la nueva versión de "Rebelde" (2021) ahora en formato serie de Netflix.

Por su parte, Marimar Vega, viene de interpretar varios personajes en cine en su última cinta "La Boda de la Abuela" (2019) y más recientemente en la serie "Cecilia" (2021) y luego en la serie de Sony Picture "De brutas, nada" (2020-2021) como Esther Duarte.

Por último Carlos Ferro, que en 2021 tuvo un papel protagónico junto a Mariana Torres en "Fuego Ardiente" de Carlos Moreno Laguillo para Televisa, ha confirmado su participación en "Ligeramente Diva" tras publicar una foto con Marimar Vega y Estefanía Villarreal en su cuenta de Instagram para la que escribió:

"¡Ya arrancó! después de tantos meses de espera. #ligeramentediva. Que felicidad y que bonito es jugar.

Gracias por tanto amor @estefaniavillarrealvillarreal @marimarvega", mientras que también viene de protagonizar la telenovela "Los Elegidos" (2019) dando vida a Mario Calderón / Mario García.

Otra publicación más de Chema Cortés a través de su cuenta de @noveleandomex, también confirmó el nuevo proyecto que compartirán este cuarteto de famosos actores desde Bogotá, Colombia: "Estefanía Villarreal, Carlos Ferro, Marimar Vega y Mauricio Garza se encuentran en Colombia para arrancar con las grabaciones del nuevo proyecto llamado #LigeramenteDiva, una producción de @sonypictures".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!