Luego de unas largas vacaciones en España -las segundas del año- con la familia de Sebastián Rulli, la actriz Angelique Boyer vuelve a la pantalla chica de Televisa, debutando en un show cómico que se reestrenará este domingo por el Canal de las Estrellas.

Se trata del show "Me Caigo de Risa", que es liderado en la conducción por Faisy y que este domingo volverá a hacer de las suyas en la programación del famoso canal 2 de la televisora de San Ángel.

Y luego de llegar de vacaciones del llamado "Viejo Continente" hasta ¡lavando ropa!, Angelique Boyer ya empieza a aparecer en las fotos promocionales del show televisivo en una publicación del carismático presentador de tv, que reza: "IMPERDIBLE .. demasiada guapura en unas Fotos.. HOY 9PM Empiezan las GALAS DISFUNCIONALES".

Del drama, a la comedia

Lo que indica que Angelique Boyer será la famosa que amadrine esta nueva temporada de "Me Caigo de Risa, Gala Disfuncional". No obstante, aunque hay muchos que ya han dicho que no se perderán el show, hubo quien reclamó al conductor por revelar quién sería la, o una de las invitadas de la noche.

La noche de este domingo, Angelique Boyer, quien tal vez asista con su novio Sebastián Rulli al show, brillará junto a otros famosos de la comedia con un traje de palazzo y saco así como zapatillas tipo stiletto en color plata con glitter, mientas que lucirá cuerpazo con un top blanco y el cabello suelto y ondulado.

Tras su llegada de España, Angelique Boyer debuta en Me Caigo de Risa este domingo. Foto: Historias Instagram Angelique Boyer

Y los comentarios de los seguidores de Faisy y fanáticos de la actriz de origen francés, ya han expresado: "Angelique, inicio con la mejor", "#éxito... inició con la mejor #actriz", "Desde ya esperando a la mejor", "Va a estar mi mi amor", "Ayyyy, sí la quiero ver!!! Se ve que le entra a todo! Esos son los que vale la pena ver".

Y tras un sorpresivo "Queeeeeeé?", los reclamos a Faisy se hicieron presentes: "¿Por qué anuncias? debería ser sorpresa "Mucho éxito querido Fay!", "En qué Canal?", "Quiero ver ese capítulo yaaaa", "Por fin", "Amo a esa actriz", entre otros muchos comentarios que revelan que estarán al filo del asiento o en su más cómoda localidad viendo a Angelique Boyer haciendo de las suyas en el show.

"Me Caigo de Risa, Gala Disfuncional", se podrá disfrutar a partir de este domingo a las 9:00 pm por el Canal de las Estrellas, y si quieres ver a Angelique Boyer haciendo de las suyas, ¡no te lo pierdas!...

