Tras su expulsión de La Casa de los Famosos, Niurka Marcos se desquita de la peor manera

Tras la sorpresiva expulsión de Niurka Marcos de La Casa de los Famosos, la vedette cubana no ha dejado de dar de qué hablar, sobre todo porque asegura que Telemundo armó un complot para dañar su imagen y su carrera, por lo que ahora la actriz presumió que se está desquitando de la peor manera.

A través de su cuenta de Instagram, Niurka Marcos, compartió una publicación en forma de venganza contra del reality de Telemundo- en el que todavía se encuentra Laura Bozzo- en la que, según el reality sufrió una considerable baja de rating tras su eliminación.

De acuerdo a la captura publicada por la ex eposa del productor mexicano, Juan Osorio, La Casa de los Famosos tuvo mayor audiencia el día de su expulsión, ya que alcanzó los 1,5 millones de espectadores, sin embargo, este bajó considerablemente a 1,16 millones de televidentes, situación que la tiene muy feliz, pues se esta desquitando de la peor manera.

En repetidas ocasiones Niurka Marcos ha asegurado que es la reina del raiting por lo que no dudó en presumir que su presencia en La Casa de los Famosos era la más importante para su público, pues afirmó que le pese a quien le pese ella era la estrella del reality, pues los números lo confirman.

"Un recuerdo de esos que son para toda la vida , pésele a quien le pese… me llevé el Rating oops", escribió la famosa junto a la captura de una publicación que rápidamente hizo reaccionar a sus casi dos millones de seguidores, quienes no dudaron en apoyarla y asegurar que el reality no era lo mismo sin ella.

"Es verdad Maminiu #sejodieron quisieron hacer una gracia y le salió una morisquet", "Siempre se lo dije a mamy, si sacan a Niurkis se acabó eso, y así fue" ,"Ahora esta súper aburrido, Mi mamá y yo te amamos hermosa mujer por fuera y por dentro!","Sin Mamá Niu no hay rating...Así podemos comprobar que @niurka.oficial es la Reina del Rating", " Yo lo dejé de ver, no tengo necesidad de hacer corajes yo ahora veo a Mamaniuu por aquí", son algunos mensajes de apoyo que la bailarina recibió.

En medio de una polémica, Niurka Marcos, se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos y tras su eliminación la famosa se mostró muy conmovida e incluso rompió en llanto mientras agrdecía a sus fans el apoyo. "Gracias a toda esa gente que nos apoyó. A todo ese público que prefirió a Niurka afuera también está bien [...] Estoy muy orgullosa, no importa que el público haya preferido que yo esté fuera porque deje lo más honesto de mí, lo más transparente de mí, la mamá que hay en mí, la pitbull que defiende a su gente”, señaló a su salida.

Sin embargo, las cosas cambiaron luego de que fue informada de la supuesta campaña de desprestigio en su contra y la bailarina no dudó en despotricar en contra del programa, por lo que ahora se desquita de la peor manera.

