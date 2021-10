Tras ser tachada de fea, Fátima Molina sigue brillando como el oro; encarnará a Cindy Madrid

Sin duda alguna la carrera de Fátima Molina va en ascenso, y pese a que ha luchado por sus sueños, la famosa mexicana ha enfrentado grandes obstáculos a lo largo de su carrera, como la discriminación al no convencer con su físico y ser tachada de fea.

Pese a ser una de las actrices más populares del medio del espectáculo mexicano y de seguir brillando como el oro, la famosa hace unos meses fue víctima de la crueldad de muchas personas cuando protagonizó la telenovela mexicana Te Acuerdas de Mí de Televisa la lado de Gabriel Soto.

Ahora Fátima Molina ha dejado atrás a todos aquellos que la han criticado por su físico y sigue cosechando éxitos, ahora encarnará a Cindy Madrid, una salvadoreña que fue separada de su hija Jimena, de seis años de edad, mientras cruzaban la frontera americana, fue recreada en Arrebata de sus Brazos.

La cinta, en la que Fátima Molina se pondrá en la piel de la madre y Camila Núñez en la niña, se estrenará en Estados Unidos el sábado a las 20:00 horas, por Lifetime, y buscará mostrar la crueldad física y psicológica que reciben los migrantes.

"Como latina y nacida en Ensenada, Baja California, tengo mucha familia que vive en la frontera o vivía ahí y se vieron obligados a dejar este País.

"Tengo mucha similitud y acercamiento con sus historias; si bien no ha sido de la misma manera hay algo que me acerca mucho a estas historias de inmigrantes que es la falta de oportunidades", afirmó Molina en conferencia de prensa.

En su elenco destacan Judy Reyes (abogada de inmigración de Texas), Thelma García y Gloria Reuben (reportera Ginger Thompson, quien dio a conocer la historia).

De acuerdo con las actrices, el objetivo es evitar que se continúen cometiendo actos inhumanos hacia las personas que abandonan sus países de origen y que se ejerza la ley, pero que no se violen los derechos humanos.

"Con esta película quiero poner un granito de arena para hacer conciencia y empatizar. Seguiré insistiendo en que puedo entender las leyes mundiales, pero nunca entenderé las formas, somos humanos y merecemos ser tratados como humanos", dijo la estrella de Te Acuerdas de Mí.

"No porque contemos esta historia quiere decir que todos los finales son felices, hay otras personas que no han podido reencontrarse padres con hijos o no saben si siguen vivos, es una historia de la vida real que nos refleja la actualidad, lo grave de la situación", sostuvo la mexicana.

La pequeña Camila sorprendió, pues a pesar de su corta edad, se proyecta en pantalla como una gran actriz. "Nos dejó a todos con la boca abierta por su disciplina, su dedicación, su enfoque emocional", dijo Reyes.

El contenido estará disponible en EU y se espera que próximamente se transmita en América Latina. Respecto a la explosión por acumulación de gas que se registró en agosto en una torre de departamentos en Coyoacán, en donde Molina vivía, Fátima aseguró que aún continúa el proceso jurídico, por lo que no hay solución por parte de las autoridades.

