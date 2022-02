Tras ser acusada de maltrato, Carla Estrada responde contundente a Cynthia Klitbo

Luego que Cynthia Klitbo la acusara de haberla maltratado cuando ingresó a la dirección de telenovelas, la reconocida productora Carla Estrada le respondió contundente a la actriz y encendió aún más la polémica que se levantó entre ambas luego de las declaraciones de la villana a Mara Patricia Castañeda.

En una entrevista que la protagonista de “La casa en la playa” brindó para el programa de YouTube de la periodista de espectáculos levantó ámpula al asegurar que había recibido maltratos por parte de Carla Estrada cuando trabajaron juntas en el melodrama “Alborada”, de Televisa, donde Cynthia Klitbo se unió a la dirección de este proyecto junto con Mónica Miguel.

Sin embargo, la villana de telenovelas en este caso no sería la malvada pues aseguró y acusó de maltrato a Carla Estrada, quien no se quedó callada y respondió así de contundente a la actriz, señalando que fue la propia Cynthia Klitbo quien no aprovechó la oportunidad que le brindó.

Hace unos días, la antagonista de “La dueña” encendió la mecha al revelar que sufrió malos tratos por parte de la reconocida productora mexicana cuando formó parte del equipo de dirección de “Alborada”, por lo que esa experiencia se volvió toda una pesadilla para ella, al sostener que no obtuvo el apoyo que esperaba.

“Yo empecé a estudiar dirección hace muchos años y me fui a hacer una especialidad en dirección de actores y dirección de cine… Me regresé porque Carla Estrada me ofrece la telenovela ‘Alborada’ para codirigir con Mónica Miguel, empiezo a dirigir pero por esa telenovela pasaron cinco directores, en mi lugar, no fui la única que renunció. Carla es una persona muy ruda, ruda y grosera”, comentó sin titubear la actriz.

Cynthia Klitbo aseguró que el equipo de producción también se metió al juego de Carla Estrada y le hicieron la vida imposible “porque una actriz había decidido pasarse al otro campo… No me dejaron elegir a mi asistente de producción, le desglosé todos los primeros 100 capítulos a Mónica (Miguel)… Carla me decía que era una ‘pentonta’, que yo no podía hablar mal de mis compañeros de trabajo, que por eso me trataba mal, que porque yo tenía que aprender a la mala…”.

La actriz aseguró que el nivel de estrés que vivió cuando trabajó como directora en “Alborada” fue tal que incluso despertaba en la madrugada o le costaba mucho conciliar el sueño, por lo que ese momento la dejó marcada y ha sido uno de los peores trabajos que ha tenido. Checa el video al minuto 26.

Evidentemente, estas declaraciones llegaron a los oídos de Carla Estrada, quien no se quedó callada y le respondió contundente a Cynthia Klitbo en una entrevista exclusiva que brindó para el programa Chisme No Like, donde fue directa y sostuvo que la actriz no aprovechó la chance que le brindó en su momento.

“No tengo oportunidad de decirte si funcionó o no (su trabajo) porque nunca lo hizo, nunca dirigió ni una sola escena. Claro, no estuvo preparada para hacer su primera escena y entonces, pues la televisión va muy rápido, tienes que trabajar con la gente que se entrega, que tiene la capacidad, las agallas para enfrentarse”, señaló.

La productora agregó que desafortunadamente hay gente que no sabe aprovechar lo que se le brinda: “Hay gente que no las aprovecha (las oportunidades) y el ataque… No me merece ni siquiera poner atención a palabras que no vienen al caso. Que no supo aprovechar la oportunidad que se le dio, qué triste”, fue la contundente respuesta de Carla Estrada a las acusaciones.

