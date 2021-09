Tras seis años de ausencia, Alejandra Lazcano sorprende en su regreso a la televisión

El rostro de Alejandra Lazcano era uno de los más conocidos de la pantalla chica por el público aficionado a las telenovelas hace algunos años. La actriz, que prácticamente hizo toda su carrera en TV Azteca, sorprendió a sus fans al aparecer en uno de los capítulos de la recién estrenada serie “Un día para vivir”, que se transmite por Azteca 7.

Tras seis años de ausencia, el regreso de Alejandra Lazcano a la televisión causó furor entre sus fans que se sorprendieron gratamente por verla en el episodio del pasado jueves del nuevo proyecto de TV Azteca, donde interpretó a Fabiana, una mujer mitómana que tiene miedo de aceptar que padece este trastorno.

La actriz, protagonista de telenovelas como “Pobre Diabla” y “Valeria”, volvió a lucir su belleza en la televisión y al parecer su retorno no será únicamente con esta aparición especial, sino que tiene otros proyectos en agenda, por lo que consolidaría su vuelta a la pantalla chica.

Desde 2015, Alejandra Lazcano no aparecía en alguna telenovela o serie en la televisión, la última vez fue “Caminos de Guanajuato”, de TV Azteca, y después se retiró y poco era lo que se sabía de ella, salvo que hace un par de años había brindado unas declaraciones en las que mencionó que preparaba su regreso a la TV, aunque después se cruzó la pandemia.

Es por ello que sorprendió a aparecer en un episodio en la nueva serie producida por la televisora del Ajusto y la histrionisa mexicana comentó en entrevistas con diversos medios de comunicación cómo fue que se dio su regreso para aparecer en “Un día para vivir”.

“Estoy feliz con un gran proyecto y de regreso a las pantallas, espero que les guste este trabajo que hicimos con todo el corazón del mundo, con un gran elenco y productor, Rafael Urióstegui, quien cuando me hizo la invitación inmediatamente dije que sí”, comentó Alejandra Lazcano, quien contó un poco más de su personaje, Fabiana.

“Mi personaje sufre cuando se le aparece la muerte, esta chava es muy exitosa, pero ese éxito lo ha obtenido a base de mentiras, es mitómana, y debido a esto ha metido en problemas a muchos, ha herido a la gente que más ama y tiene que arreglar todas estas cosas que ha hecho para ver si la muerte le da una oportunidad o no”, agregó.

Pero “Un día para vivir” no es el único proyecto en que la actriz tendrá participación en su regreso a la televisión pues reveló que aparecerá en la tercera temporada de “La Reina del Sur”, serie de Telemundo, aunque no dio mayores detalles del mismo.

“Tengo una participación especial en ‘La Reina del Sur 3’, no puedo hablar mucho de ello, pero próximamente me verán ahí… Estoy regresando con todo, de lleno, quiero que la gente sepa que sigo aquí, que no me fui ni dejé la actuación, simplemente me alejé un poquito para resolver algunos temas personales, pero ya estoy de regreso”, mencionó Alejandra Lazcano.

