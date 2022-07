Tras salvar a Laura Bozzo de la eliminación, a Salvador Zerboni le dicen mente maestra en LCDLF

Una vez más Laura Bozzo se salva de la eliminación de La Casa de los Famosos, ya que esta ocasión la presentadora de televisión peruana fue salvada por su compañero del cuarto morado, Salvador Zerboni, quien se convirtió en el líder de la semana y ejerció su poder para salvar a la conductora, quedando en riesgo de eliminación; Lewis Mendoza, Nacho Casano o Ivonne Montero.

Tras el desplante que Laura Bozzo le hizo a Salvador Zerboni la semana pasada cuando regresó a La Casa de los Famosos tras ser nominado y salvado por el público, el villano de telenovelas de Televisa salvó a la presentadora pese a las fuertes discusiones que han tenido del reallity de Telemundo.

Y aunque muchos dudaban de que Zerboni salvara a Bozzo precisamente por las peleas que han protagonizado dentro de la casa e incluso la propia Abogada de los Pobres aseguraba que salvaría a Ivonne Montero de la eliminación, el actor dio tremenda sorpresa al evitar que su compañera del team morado visitara la sala de eliminación, por lo que ahora le dicen mente maestra.

Cabe mencionar que previo a que Salvador Zerboni ejerciera su poder, Laura Bozzo le pidió perdón por la forma en que se comportó al desconfiar de él, a lo que el villano aceptó las disculpas e hicieron las pases de nuevo e incluso el actor le compartió a la conductora unas estrategias para acabar con los participantes del cuarto azul, situación por la que los usuarios le dieron el título de mente maestra.

Y es que durante una charla con Bozzo, Salvador Zerboni le pidió a la presentadora que no se tentara el corazón con Natalia Alcocer en cuanto a los alimentos que tenían, pues evitara darle pescado. "Regresar el presupuesto, porque ya va a querer comida Natalia, porque ya esta cansada de tragar lentejas y pan, entonces no le des nada, no la ayudes, entonces ellos explotan ", se escucha decir a Zerboni, mientras que Laura parece no entender el plan maestro del actor por lo que le pide que le explique más a detalle su plan.

"Eso es justo lo que estaba buscando, por eso, por dentro estoy muerto de risa, estoy feliz, porque es justo lo que estaba yo esperando,pero ahorita es momento de que ya están empezando a explotar, se van a empezar a pelear allá a dentro muy fuerte, tu nada más dile están cerrado los pescados, no es mala onda, vienen tres pedazos y somos tres, aparte el pescado cuesta 40 dólares", le dice Zerboni a Laura, quien se muestra muy atenta a las indicaciones del actor.

A lo que Laura le dice que ella no le interesa comer de lo que ellos tienen porque además no puede comer dulce. Respecto al regreso de Toni a su team morado, Zerboni asegura que el bailarín quiere volver porque ya esta harto de pelear. "Toni quiere regresar, claro, porque ya no quiere pelearse allá, es lo mismo", dijo el villano.

Finalmente Salvador Zerboni le revela su plan maestro, dejar que sus compañeros exploten y empiecen a tirar entre ellos, situación que ellos deben de disfrutar y aguantar al mismo tiempo para que no los nominen y se nominen entre ellos. "Esta explotando, entonces, aquí es cuando nos sentamos y disfrutamos, entonces con calma vamos a ver como se empiezan a tirar ellos, si nos portamos bien y aguantamos y dejamos que ellos se peleen, entonces ya no iremos los tres, iremos uno nada más o dos, entonces eso es lo hay que aguantar", concluye Zerboni.

El plan del Salvador causó toda una revolución en redes, en su mayoría el famoso recibió comentarios positivos por su plan maestro. "Muy bien Zerboni que siga comiendo sus vegana"," Zerboni es una mente maestra", " Zerbonl es un estratega genuino, lo amo", "Me encantó el sermón de Zerboni te adoro, arriba Zerboni ", "Jajajjajaa enserio cada vez lo amo mucho más es demasiado astuto y muy buena persona y leal con los de su equipo", Muy bien Zerboni, inteligente de tu parte", son algunos de los comentarios en redes.

