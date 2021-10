Tras salida de Celia Lora, Gaby Spanic se baña en lágrimas en La casa de los Famosos

Tras salida de Celia Lora, del reality show "La Casa de los Famosos", la actriz Gaby Spanic se baña en lágrimas al sentirse desesperada tras quedarse si su amiga y tener que enfrentar la batalla campal de la también venezolana Alicia Machado.

Y es que, su presencia en "La Casa de los Famosos" no ha pasado desapercibida y tras el enfrentamiento que tuvieron en la cocina de la casa, Gaby Spanic y la ex Miss Universo (1996) siguen amenazando con dejarse al descubierto sacándose los trapitos al sol y revelando secretos de sus vidas.

Pues tras el abandono de la casa de la hija del rockero mexicano Álex Lora, la venezolana de 47 años y protagonista de telenovelas, aprovechó su baño en el jacuzzi para sacar todo lo que traía dentro y literalmente se bañó en un mar de lágrimas advirtiendo que diría todo lo que sabe de Alicia Machado.

Lee también: Así lucía Marjorie de Sousa en su primera telenovela, Amantes de Luna Llena

Aunque finalmente logró controlarse, pues a final de cuentas dijo que no lo hace porque no es una persona hipócrita; no obstante, el sentimiento que demostró, no lo borra ni el pasado. Y pese a que Gaby Spanic no mencionó el nombre de Alicia Machado, los fanáticos televidentes aseguran que se refiere a ella.

Pues con las lágrimas a flor de piel, la protagonista de "La Usurpadora" (1998) dijo: "Yo sé tantas cosas de esa persona... que soy tan leal y prudente que no las voy a decir, ni las diría"; aunque a decir verdad, ganas no le faltan a la también cantante.

Lee también: Gaby Spanic a punto de llorar por culpa de Alicia Machado en La Casa de los Famosos

Pero sería la ex reina de belleza quien le diera un revés a su paisana, pues les hizo saber a los demás famosos que buscaba hablar con Gaby con la creencia de que la situación podía empeorar entre ellas. Sin embargo, aprovechó una reciente fiesta adentro de la casa y Machado se acercó a Gaby, a quien abrazó con cariño.

Y no conforme con esa muestra de cariño que se dieron de venezolana a venezolana, Alicia aprovechó para hacerle un recordatorio de amistad a Gaby Spanic diciéndole al oído: "Tú me tienes a mí, no importa para qué, siempre... pero a la persona, no a la artista".

Lo que parece indicar que la ex reina de belleza quiere limas asperezas con Spanic y hacer como si nada hubiera pasado. Aunque tratándose de un concurso en el que el ganador se llevará una fuerte cantidad de dinero como premio, tampoco sería una sorpresa que Alicia estuviera haciendo eso como estrategia, pues de que quiere ganar y ha aguantado de todo, no hay duda.

Síguenos en