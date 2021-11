Tras rumores de que se va de Hoy, Galilea Montijo dice que no sabe quién es Carmen Muñoz

Luego de que hace días comenzarán a circular el rumor de que Galilea Montijo se va del programa Hoy de Televisa ahora la presentadora del matutino rompió el silencio y aclaró si se va a no, además, aprovechó para aclarar que no sabía quién es Carmen Muñoz, quien suspuestamente tomará su lugar en el matutino.

Fue durante una entrevista con diversos medios de comunicación que Galilea Montijo aprovechó para revelar que ella no está al pendiente de lo que hace la competencia, e incluso aseguró que no ubica a su colega Carmen Muñoz, quien supuestamente dejó Tv Azteca para irse a Televisa.

“¿Carmen Muñoz? Te lo juro por Dios, cuando me preguntan a mí de otros compañeros que no ubico, porque van a decir que payasa que no ve a los de ‘Venga’, no los veo porque ese es el mismo horario que estamos todos en vivo, de hecho, cuando yo cambió no reconozco absolutamente a nadie”, externó Galilea Montijo.

La protagonista de La Verdad Oculta reiteró que ella no ubica absolutamente a nadie de la competencia, pues ella sólo indentifica a personas que trabajaban junto a ella. “No ubico absolutamente a nadie más que a quienes ya saben que son mis amigas". Asimsimo la famosa originaria de Guadalajara, Jalisco, señaló que no tiene ningún inconveniente que Carmen Muñoz o cualquier otra persona que venga de otra televisora trabaje al lado de ella y sus compañeros.

"Nosotros no tenemos ningún problema, si hay trabajo aquí y allá, ¡qué bueno!”, dijo la famosa. Por otro lado, Galilea Montijo, expresó que también hay formas de llegar a los programas. “Lo que pasa es que hay diferentes formas de llegar en la vida a lugares, hay lugares donde llegas con la cabeza arriba y otros donde llegas con la cabecita abajo”, indicó Galilea Montijo.

Sobre su desconocimiento de quién es Carmen Muñoz, la estrella de Hoy expresó que si se llegara a unir la ex conductora de Enamorándonos a Hoy, se le dará la bienvenida como se merece. “Si ella entra al programa se les da la bienvenida, yo no estoy peleada con la vida ni con que les den trabajo a nadie”, agregó.

Como era de esperarse, las declaraciones de Galilea Montijo generaron toda una controversia en las redes sociales, mientras unos apoyaron a Galilea Montijo, otros se le fueron encima por decir que no conoce a la conductora que saltó a la fama por conducir programas como Enamorándonos de Tv Azteca y “Diálogos en Confianza” en el canal 11.

