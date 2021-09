Tras perder exclusividad en Televisa, Cynthia Klitbo ya no quiere vivir en México

La famosa villana de las telenovelas mexicanas, Cynthia Klitbo, reveló durante una entrevista que se va su país, México, anuncio que da despúes de que hace unos meses perdió la exclusividad con Televisa, empresa para la que trabajó durante 35 años y a la cual descartó demandar.

Fue durante una entrevista con el programa Venga la Alegría que la actriz que apareció en las telenovelas Cadenas de amargura, La dueña y El privilegio de amar, que confesó que planea abandonar México para irse a vivir a Perú, debido a que ya no soporta la inseguridad que se vive en su país.

"Me parece que es un lugar bonito para vivir y es mucho más tranquilo que México y sí me quiero ir pero no sé a dónde", dijo al programa de Tv Azteca. Cynthia Klitbo aseguró que no se irá definitivamente de México, pues sólo volverá a su país por cuestiones de trabajo pero ya no de forma definitiva.

"Ya no quiero vivir aquí, me duele mi país", expresó la villana de las telenovelas. Cabe mencionar que la decisión de la actriz de 45 años viene después de que hace unos meses en plena pandemia perdió la exclusividad con Televisa, empresa que fue su casa durante 35 años y que la vio crecer.

La exnovia del polémico influencer 'Rey Grupero' declaró en su momento que jamás iniciaría un proceso legal contra la empresa que le dio de comer durante muchos años.

"Nunca demandaría. No sería elegante quejarte de alguien que te dio de comer tantos años y no creo que me contratarían en otra empresa sabiendo que yo puedo apuñalarlos. La verdad es que una empresa que a mí me dio de comer durante 35 años, me apoyó durante 35 años, si bien es cierto que haber terminado el contrato en medio de la pandemia... ustedes no saben, no somos de Hollywood los artistas, también vivimos al día, yo no hubiera podido tomar esa decisión sola”, dijo durante una entrevista para el programa De primera Mano.

Además, la famosa comentó que afortunadamente a lo largo de su carrera otras empresas han querido trabajar con ella, por lo que tenía las puertas abiertas.

“Ha habido a lo largo de mi carrera otras empresas que me han querido llevar a trabajar. Tengo la puerta abierta ahora para poder ir a donde quiera, y de pronto es como alguien que estuvo toda la vida encerrado y lo sacas a la luz y pues no sé qué me depare el mundo afuera”, expresó en aquella charla.

