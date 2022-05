Tras nominación, Laura Bozzo hace berrinche en La Casa de los famosos

Laura Bozzo fue traicionada por la espalda por algunos de sus compañeros de La Casa de Los Famosos, quienes se habían mostrado muy felices con su presencia, pues la habían consentido bastante e incluso dándole de comer, pero todo se vino abajo cuando se enteró que era una de las nominadas, haciendo tremendo berrinche.

Fue este jueves cuando Laura Bozzo se percató de la traición de sus compañeras al estarse que ella estaba en la lista de los nominados. El saber el riesgo que implica estar en la cuerda floja junto con sus compañeros Nacho Casano, Osvaldo Ríos, Juan Vidal, Toni Costa y Mayeli Alonso, o salir por culpa de los otros participantes orilló a la famosa a hacer su primer berrinche.

La presentadora peruana quedó nomida con tres puntos al igual que Mayeli Alonso y Toni Costa. Mientras que Juan Vidal con 4 puntos, Osvaldo Ríos con 6 puntos y el más alto Nacho Casano con 22 puntos. Ante el resultado 'La bogada de los pobres' explotó y aseguró que todo el mundo la odia.

'Todo el mundo me odia. Yo no tengo nada que hacer acá con tanto enemigo, yo tengo mi programa en televisión ¡Ciao! Me voy ya'', refirió la famosa. Pero no fue todo, ya que además de amenazar con abandonar el reality, tuvo su segundo enfrentamiento con Niurka Marcos.

''Vine acá con la mejor intención para mostrar quién era yo, pero acá hay muchos enemigos entonces, sinceramente, que sea lo que Dios quiera. Esto no es únicamente de lo que yo vivo, si la gente de aquí me quiere fuera pues listo, me voy. Me fastidia estar entre enemigos acá, no tengo nada que hacer acá… y que me dejen mis cigarros'', señaló la famosa visiblemente molesta por ser nominada.

Cabe mencionar que mientras Laura Bozzo hacía su berrinche, Niurka Marcos y Mayeli Alonso comenzaron a reírse a lo que la presentadora enfureció más y le pidió a la cubana dejar de reirse de ella. ''Y deja de reírte de mí Niurka''. Los ánimos comenzaron a caletarse, ya que la ex esposa de Juan Osorio no se quedó callada.

"'No me estoy riendo de ti, no te sientas tan importante… hay personas que se creen (muy importantes)… todos somos vulnerables y corremos el mismo riesgo'', le contestó Niurka Marcos. Pero no fue todo, ya que la cubana también la tachó de arrogante y aseguró que a Laura Bozzo le faltaba humildad por hacer tremendo berriche al sentir que estaba en riesgo.

Cabe mencionar que el líder de la semana fue Rafael Nieves, quien ganó un reto que consistía en mostrar sus habilidades de equilibrio sobre un rodillo gigante mientras recibía chorros de agua. Algunas de las ventajas de las que los líderes de la semana podrán disfrutar son; ocupar la suite presidencial, contar con un espacio reservado, llevar a un acompañante, y ser inmune a las nominaciones de una semana más en La Casa de los Famosos.

