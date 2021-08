Tras meterse a la cama, Alicia Machado y Roberto encienden La Casa de los famosos

Luego de los tremendos coqueteos que han salido a la luz entre Kimberly Flores y el actor Roberto Romano en La casa de los Famosos, reality de Telemundo, ahora Alicia Machado dio una sorpresa tras aparecer en la misma cama con el actor.

A una semana de haber llegado a las pantallas La Casa de los Famosos, los artistas han dado mucho de que hablar, especialmente Alicia Machado quien hace unas horas reveló que era una falta de respeto de Kimberly Flores hacía su esposo Edwuin Luna, al tener tantos acercamientos con Roberto, pues era una mujer casada, sin embargo, ahora ella entró al quite y vivió momentos muy candentes en la cama con el actor.

Luego de convivir todo el día juntos, Alicia Machado y Roberto Romano considerarn que era momento de ir a descansar, sin embargo, vaya sorpresa que dieron cuando se les vio juntos en la misma cama teniendo a simple vista una intensa y larga plática pero sin micrófonos, razón por las que se les pidió colocarlos.

Lee también: En top, Aleida Núñez hace rebotar sus encantos mientras corre frente a la cámara

Sin embargo, para evitar ponerse los micrófonos, los famosos decidieron taparse de pies a cabeza para después permanecer abrazados durante toda la noche. Cabe señalar que dentro de La casa de los Famosos también se encuentran personalidades como Pablo Montero, Jorge Aravena, Gisella Aboumrad, Christian de la Campa, Uriel del Toro y Gabriela Spanic, con está última Alicia Machado también ya se enfrentó.

Todo comenzó cuando la ex Miss Universo llamó Gaby Spanic por su apellido y no por su nombre, razón que molestó a la actriz de La Usurpora, quien consideró que era una falta y le pidió, subiendo un poco la voz y exigiéndole más respeto para su persona por tomarse esas confiancitas.

“¿Y por eso me dices ‘La Spanic’? Se me hace tan despectivo”, dijo Spanic mientras que Alicia Machado trataba de explicarle porque le decía así. “Porque si tú dices que eres mi hermana, yo nunca te he dicho ‘La Machado’, porque a mí me parece como… no me gusta”, expresó visiblemente molesta la actriz.

A lo que a Alicia Machado solo le quedó decir: “Yo no pensaba que te molestaba, ahora lo sé. Esto no es una novela porque a lo mejor yo me tomé el atrevimiento, cosa que a veces me sucede, y lo digo para ayudar a otra persona que a lo mejor no tiene la misma experiencia (en este tipo de programas), no sé si me explico”, explicó.

El polémico momento quedó registrado por las cámaras y micrófonos de “La casa de los famosos”, sin embargo, el incómodo momento no pasó a mayores, sin embargo, Alicia Machado ahora volvió a ser noticia tras dormir en la misma cama que Roberto Romano, situación por la que la venezolana ha sido severeamente criticada en las redes sociales.

“Que programa tan de lo peor, si no resaltan la prostitución, la vulgaridad no son felices, que nediocridad”, “ Eso era lo que tanto deseaba esa mujer por eso vivía criticando a la otra”, “Lo más corriente en televisión, no hay talento que tiste”, “ Ese vato nomas anda buscando quien le afloje”, son algunas de las reacciones en las redes sociales.

Lee también: Marjorie de Sousa, la mejor villana 2021 de las telenovelas

Cabe señalar que La Casa de los famosos inció el pasado 24 de agosto por Telemundo y es un formato muy similar al de Big Brother; los famosos están vigilados las 24 horas horas del día y los siete días de la semana.

Síguenos en