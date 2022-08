Tras manchar la memoria de Karla Luna, Michelle Rubalcava le responde a Karla Panini

Hace unas horas Karla Panini y Américo Garza salieron a defenderse de las acusaciones que hizo Rubén Luna, hijo de Karla Luna, en donde el empresario manchó la memoria de la fallecida comediante al decir que le fue infiel en repetidas ocasiones, Michelle Rubalcava no se quedó callado y aprovechó para responderle al matrimonio luego de que estos le dijeran pseudoperiodista.

Fue durante la emisión del programa VivalaviMx de Multimedios que Michelle Rubalcava junto a Charly López pusieron sobre la mesa las recientes declaraciones de Américo Garza y Karla Panini en donde le contestaron al hijo de la fallecida comediante, y ahí el famoso presentador salió en defensa de la familia Luna.

"Karla Panini hubiera dado la mitad de la vida por ser Karla Luna, por eso siempre se mete, y ella creyó que con sus artimañas de bajarle el marido de quitarle las niñas, ella iba a llegar a sentirse un poquito de lo que es Karla Luna y pos no mira, porque para hablar de Karla Luna hay que voltear para arriba y no porque esta en el cielo, si no por lo grande que era, era una estrella Karla Luna, carismatica, talentosa, guapa, lo que pos de la otra no podemos decir lo mismo, hablar de Karla Panini es voltear pal piso y más para abajo", expresó el ex presentador De Primera Mano.

Lee también: Bata de seda traiciona a María Chacón y engatusa con su belleza desde su rinconcito

Pero no fue todo, ya que Rubalcava aseguró que Karla Panini siempre ha vivido bajo el brillo de otros como Óscar Burgos y Karla Luna.

"Es grisosa y pos siempre vivió del brillo de otros , porque mira, para poder brillar en Televisa Monterrey, qué hizo, se casó con Óscar Burgos que era el titular del programa porque ella solita nada más no, para poder tener el show de Las Lavanderas, le tuvo que pegar a Karla Luna, que era la estrella del show y que una vez que pasó todo lo que ya sabemos, que Karla Luna decide separarse, Karla Luna siguió y se le vendían los shows, y Karla Panini intentó y ni dos boletos vendió la pobre, de eso se trata cuando no tienes talento, vives a la sombra siempre de otros como lo hace Karla Panini", indicó Michelle Rubalcava.

Asimismo el conductor retomó el video de Rubén Luna, expresando que él tuvo que salir a defenderse luego de que la comediante hablara pestes de la familia. Posteriormente, Michelle Rubalvaca aseguró que el nunca ha estado en contra de que las niñas, Sara y Nina estén con su padre, pues así debe de ser, sin embargo, lo que no le parece es que Américo no permita que la familia de Luna vea a las menores.

Finalmente el presentador mencionó que Panini lo llamó pseudoperiodista y que era un cero a la izquierda en Monterrey, pero no se quedó callado y así le respondió: "Si, yo no tengo ningún reparo en decir que era un x en Monterrey, y mil veces yo prefiero ser un seudoperiodista porque yo creo que siendo pseudoperiodista no dañas a nadie, al final del día eso no es pecado, eso no lastima a nadie, ser una pseudocristina, pseudo buena amiga, pseudo buena ser humano, eso si es malo, porque en verdad cómo le bajas el marido a tu mejor amiga, cómo te burlas de la enfermedad de la que decías que era tu mejor amiga", expresó el presentador.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

#QuéVivaElChisme | Hermano de Karla Luna le contesta a Karla Panini y Américo Garza ���� pic.twitter.com/uicdVtmQjo — VivalaviMx (@VivalaviMx) August 23, 2022

Finalmente Michelle Rubalcaba expresó que Karla Panini lo amenazó con sacar a la luz algunas cosas de él pero aseguró que no tiene nada que esconder, pues esta bien asesorado por su pareja.

Síguenos en